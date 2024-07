Ukrainische Drohnenangriffe auf russische Grenzregion Kursk

Die Ukraine hat nach russischen Angaben mehrere Wellen von Drohnenangriffen auf die russische Grenzregion Kursk geflogen. „Mindestens 13 von der Ukraine aus gestartete Drohnen wurden am späten Sonntagabend von unseren Luftabwehrsystemen zerstört“, schrieb der amtierende Gouverneur Andrej Smirnow am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Zuvor seien bereits tagsüber 19 Drohnen abgeschossen worden. Bei den Angriffen sei ein Öllager beschädigt worden.

Die Feuerwehr war am Sonntagabend noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Gouverneur berichtete von kleineren Schäden an mehreren Wohngebäuden, ohne nähere Angaben zu machen. Die russischen Behörden geben selten das volle Ausmaß der durch die ukrainischen Angriffe verursachten Schäden bekannt.

Lesen Sie auch

Auch aus anderen russischen Grenzregionen wurden Drohnenangriffe gemeldet. In Orjol wurde nach Angaben des Gouverneurs ein Kraftwerk beschädigt. In der an die Ukraine angrenzenden Region Brjansk wurden nach Angaben des dortigen Gouverneurs mindestens vier Drohnen abgeschossen. Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten verstärkt russische Infrastruktur angegriffen, um die Logistik und Wirtschaft des Landes zu stören.