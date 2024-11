Ukrainischer Außenminister Sybiha bei Schallenberg

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha ist am Mittwoch in Österreich zu Gast. Er trifft seinen Amtskollegen Alexander Schallenberg (ÖVP) in Wien. Es ist bereits der zweite Besuch Sybihas in Österreich seit seinem Amtsantritt Anfang September. Er hatte im Rahmen von einer seiner ersten Auslandsreisen schon am 19. September Schallenberg getroffen.

Erst am Dienstag war des 1.000. Tages der russischen Invasion der Ukraine gedacht worden. Außenminister Schallenberg hatte zu diesem Anlass auf all die „Zerstörung, Grauen und Verzweiflung“, die die Männer, Frauen und Kinder in der Ukraine erleben, hingewiesen. Er beschuldigte erneut Russlands Staatschef Wladimir „Putin und seine Schergen“, die „die volle Verantwortung für das von ihnen verursachte Leid tragen“ müssten. „Es darf keine Straffreiheit geben.“

Österreich hatte erst jüngst die Hilfe für die Ukraine um weitere acht Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds aufgestockt. Derzeit kommen aus der Ukraine angesichts des bevorstehenden dritten Kriegswinters rund 2.000 Flüchtlinge pro Monat nach Österreich, hatte Flüchtlingskoordinator Andreas Achrainer jüngst mitgeteilt.