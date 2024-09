UNO-Menschenrechtsrat tagt zu Sudan, Ukraine und Nahost

Der UN-Menschenrechtsrat kommt am Montag in Genf zu seiner dritten und letzten Sitzung des Jahres zusammen. Auf dem Programm stehen erneut die schweren Menschenrechtsvorwürfe gegen die Konfliktparteien im Sudan, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Hamas-Terror gegen Israel sowie die katastrophalen Zustände nach den Militäreinsätzen Israels im Gazastreifen. In dem Rat können alle Länder der Welt sich zur Lage der Menschenrechte äußern und Resolutionen einreichen.

Aber nur die 47 Mitgliedsländer können über Anträge abstimmen. Der Rat kann Untersuchungskommissionen einrichten, hat aber keine Eingriffsmöglichkeiten. Die Expertenberichte haben aber Gewicht, und ihre Dokumentationen können bei juristischen Aufarbeitungen helfen, um Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die Mitgliedsländer werden von der UNO-Vollversammlung für jeweils drei Jahre gewählt. Die Sitzung dauert bis zum 11. Oktober.

