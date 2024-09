US-Außenminister Blinken besucht Polen

Einen Tag nach seiner Visite in der Ukraine wird US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstag (12.30 Uhr) in Polen erwartet. In der Hauptstadt Warschau wird er zunächst mit Staatspräsident Andrzej Duda zusammentreffen. Danach sind Gespräche mit Außenminister Radoslaw Sikorski und Regierungschef Donald Tusk geplant.

Nach Angaben des US-Außenministeriums geht es um die Vertiefung der Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Energie sowie um die Zusammenarbeit als NATO-Bündnispartner zur Unterstützung der Verteidigung der Ukraine.

Polen zählt zu den wichtigsten militärischen Unterstützern der von Russland angegriffenen Ukraine. Das EU- und NATO-Land spielt auch eine wichtige Rolle als logistische Drehscheibe für die Hilfe des Westens für Kiew. Von Russland wird Polen deshalb klar als Feind betrachtet.