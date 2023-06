US-Außenminister Blinken erstmals in China

US-Außenminister Antony Blinken beginnt Sonntag einen Besuch in China – seine erste Reise in die Volksrepublik. Die Beziehungen zwischen den beiden Großmächten sind wegen einer Reihe von Streitpunkten stark angespannt, darunter Chinas Unterstützung für Russlands Krieg in der Ukraine, Pekings Drohungen gegen die demokratische Inselrepublik Taiwan und der anhaltende Handelskonflikt zwischen beiden Ländern.

Die Gespräche in Peking waren ursprünglich schon für Februar geplant. Wegen eines mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballons über den USA sagte Blinken die Reise aber damals ab.

Auf dem Programm des zweitägigen Aufenthalts Blinkens stehen eine Reihe von Treffen mit hochrangigen chinesischen Regierungsvertretern. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden sieht in China die größte geopolitische Herausforderung. China wiederum wirft den USA Hegemonialstreben vor.