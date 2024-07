US-Medien: Trump-Schütze hatte Sprengstoff in seinem Auto

Pkw war in der Nähe der Kundgebung geparkt

Der mutmaßliche Schütze bei der Wahlkampfkundgebung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Staat Pennsylvania hatte nach Informationen von US-Medien Sprengstoff in seinem Auto mitgeführt.

Der Sender CNN und das „Wall Street Journal“ berichteten am Sonntag, in dem in der Nähe der Kundgebung geparkten Auto des als mutmaßlichen Schützen sei explosives Material entdeckt worden.

Trump hatte die auf ihn abgefeuerten Schüsse knapp überlebt und sich nur eine leichte Verletzung am Ohr zugezogen. Laut dem Secret Service befand sich der Mann auf dem Dach eines Firmengebäudes außerhalb des Versammlungsortes.

Er wurde nach Angaben der Sicherheitskräfte „neutralisiert“. Außer dem mutmaßlichen Schützen wurde nach offiziellen Angaben auch ein Zuschauer getötet, zwei weitere wurden schwer verletzt.