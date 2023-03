Van der Bellen bricht zu Westbalkan-Reise auf

Bundespräsident Alexander Van der Bellen bricht am Sonntag zu einer viertägigen Westbalkan-Reise auf. Begleitet wird er von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), Justizministerin Alma Zadić (Grüne) und einer Wirtschaftsdelegation mit Vertretern von rund 30 heimischen Unternehmen. Erste Station der Reise ist Albanien, am Dienstag geht es weiter nach Nordmazedonien. In den beiden EU-Kandidatenländen will der Bundespräsident „Türöffner“ für heimische Unternehmer sein.

Nach seiner Ankunft besichtigt Van der Bellen am Sonntag in Albanien das Wasserkraftwerk Ashta im Norden des Landes, das von Verbund und EVN gemeinsam errichtet wurde, sowie die österreichische HTL „Peter Mahringer“ in Shkodra. Die politischen Gespräche, in deren Zentrum die EU-Annäherung stehen soll, finden am Montag statt.

Österreichische Unternehmen erhoffen sich durch die Aufnahme der EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien im vergangenen Sommer neue Chancen in beiden Ländern. Das Wirtschaftswachstum in Albanien lag 2022 mit 3,2 Prozent deutlich über dem EU-Durchschnitt. Von besonderem Interesse für heimische Investoren sind laut Wirtschaftskammer in Albanien neben dem Tourismus der Bereich Infrastruktur und der Energiesektor. Albanien bemüht sich derzeit, den Anteil Erneuerbarer Energien auszubauen. Geplant sind der Bau mehrerer Solarparks sowie eines Wasserkraftwerks und der Ausbau der Windenergie.