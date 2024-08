Venezuelas Oppositionschefin taucht zu Protesten wieder auf

In Venezuela ist Oppositionsführerin Maráa Corina Machado aus ihrem Versteck gekommen, um Protestmärsche gegen die offiziellen Wahlergebnisse anzuführen. Die Bewegung sei noch nie so stark wie jetzt gewesen, sagte Machado am Samstag vor ihren Anhängern in Caracas. Nach der höchst umstrittenen Wiederwahl von Venezuelas autoritärem Staatschef Nicolas Maduro hielt sich Machado aus Angst um ihr Leben versteckt. Ihr Büro soll zuvor verwüstet worden sein.

„Niemals waren wir so stark wie jetzt. Niemals war das Regime so schwach wie jetzt. Es hat jegliche Legitimität verloren“, sagte die Oppositionsführerin. „Wir befürworten keine Gewalt, aber friedlicher Protest ist keine Gewalt. Wir werden unser Recht auf zivilen Protest nicht aufgeben.“

Lesen Sie auch

Am Montag hatte die Wahlbehörde in Venezuela Amtsinhaber Maduro ungeachtet von internationaler Kritik und Betrugsvorwürfen der Opposition offiziell zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt. Er soll demnach 51,2 Prozent der Stimmen auf sich vereint haben, Oppositionskandidat Edmundo Gonzalez soll auf 44,2 Prozent gekommen sein. Machado war wegen angeblicher Korruption von der Präsidentschaftswahl ausgeschlossen worden.

Auch in anderen Städten in Venezuela sowie in der US-Großstadt Miami, im kolumbianischen Bogotá und in Spaniens Hauptstadt Madrid demonstrierten viele Menschen gegen die aus ihrer Sicht manipulierte Wahl am vergangenen Sonntag. Anhänger der sozialistischen Regierung gingen ihrerseits auf die Straße, um Maduro im Machtkampf mit der Opposition den Rücken zu stärken. Die linientreue Wahlbehörde hatte den seit 2013 regierenden Sozialisten offiziell zum Wahlsieger erklärt. Allerdings veröffentlichte sie bisher nicht die aufgeschlüsselten Resultate der einzelnen Stimmbezirke.

Seit den Wahlen ist es im ganzen Land zu Protesten gekommen. Nach Angaben von Human Rights Watch sind dabei mindestens 20 Menschen getötet worden. Die Regierungsunabhängige Organisation Foro Penal sprach sogar von elf Toten. Zudem wurden nach offiziellen Angaben über 1.200 Menschen festgenommen.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Die Opposition wirft der Regierung Wahlfälschung vor und reklamiert den Sieg für ihren Kandidaten Edmundo González Urrutia. Nach eigenen Angaben verfügen die Regierungsgegner über die detaillierten Ergebnislisten aus mehr als 80 Prozent der Stimmbezirke. Demnach soll González 67 Prozent der Stimmen erhalten haben und Maduro nur 30 Prozent. Dieser beschuldigt die Opposition wiederum, gemeinsam mit den USA Chaos zu stiften und einen Umsturz zu planen.

Maduro ist seit dem Tod seines Vorgängers und Mentors Hugo Chavez 2013 im Amt. Das Land mit reichen Erdölvorkommen steckt seit Jahren in einer tiefen wirtschaftlichen und humanitären Krise. Millionen Venezolaner haben das Land auf der Flucht vor Armut und Korruption verlassen.

Unterdessen erkennen immer mehr Länder den offiziell unterlegenen Oppositionskandidaten Edmundo González Urrutia als Sieger an. Nach den USA, Peru und Argentinien stellten sich auch Ecuador, Panama, Uruguay und Costa Rica hinter den Ex-Diplomaten. „Nach der offensichtlichen Fälschung des Wahlergebnisses erkennt die ecuadorianische Regierung Edmundo González als rechtmäßigen Gewinner der Präsidentenwahl an“, hieß es etwa in einer Mitteilung des Präsidialamtes von Ecuador.

Schon Maduros Wiederwahl 2018 hatten viele Länder nicht anerkannt. Der damalige Parlamentspräsident Juan Guaidó erklärte sich zum Interimspräsidenten. Die USA, Deutschland sowie Österreich und andere Länder erkannten ihn an, er konnte sich aber im Land nicht durchsetzen – vor allem, weil das Militär hinter Maduro stand. Auch jetzt versicherten die Streitkräfte ihm wieder ihre Loyalität.