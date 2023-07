Verdächtiger zwei Jahre nach Brandanschlag auf Synagoge verhaftet

Fast genau zwei Jahren nach dem Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge sitzt der mutmaßliche Täter in Haft. Der Mann sei am vergangenen Samstag bei der Einreise am Flughafen Stuttgart festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Der Haftbefehl gegen den 47-jährigen Türken sei daraufhin in Vollzug gesetzt worden. Der Mann soll am 5. Juni 2021 eine Flüssigkeit an der Fassade der Synagoge in der deutschen Stadt Ulm ausgeleert und angezündet haben.

Lesen Sie auch

Ein Passant hatte damals umgehend die Feuerwehr gerufen, der Brand konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Tat hatte große Empörung im Südwesten ausgelöst.