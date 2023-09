Was Goliath von David lernen könnte

Große europäische Kutschen matchen sich an unübersichtlichen Kreuzungen mit kleinen Lastentuktuks, Mopeds und dem gemeinen Fußvolk, egal, wer gerade Vorfahrt hätte. Viele Fahrzeuge kommen fast lautlos daher — China setzt auf E-Mobilität.

Wer sich ein E-Auto anschafft, hat mit seinen grünen Kennzeichen ständig freie Fahrt, Benziner müssen einmal pro Woche stehen gelassen werden. Auch das Reich der Mitte hat erkennen müssen, dass etwas für den Erhalt des Planeten getan werden muss und Oberösterreich könnte da in manchen Bereichen mit seinem Knowhow ein hilfreicher Partner sein.

Im Gegensatz zu Österreich, das 2040 klimaneutral werden möchte, ist Chinas Ziel für dieses Vorhaben allerdings erst mit 2060 fixiert. Wir haben den Chinesen also einiges in Sachen klimafreundliche Entwicklung voraus, die Chinesen zeigen etwa Interesse an der von Landeshauptmann Thomas Stelzer ausgegebenen OÖ. Klimastrategie, in der alle Maßnahmen gebündelt und regelmäßig auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Drittwichtigster Handelspartner

Eine Delegation aus Oberösterreich war für ein paar Tage im Reich der Mitte, angeführt von Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander, die sich äußerst souverän am diplomatischen Parkett bewegte. Man besuchte in Peking den aus Oberösterreich stammenden Österreichischen Botschafter Andreas Riecken, der ein belastendes Bild von der schwierigen Corona-Zeit in China zeichnete, in der alles stillgestanden ist, die Freiheit der Menschen und deren Versorgung stark gelitten haben. Corona und die geplatzte Immobilienblase bremsten die zuvor stark wachsende Wirtschaft Chinas empfindlich ein.

Nach drei Prozent 2022 sind für heuer optimistische fünf Prozent Wirtschaftswachstum prognostiziert. China ist der drittwichtigste Handelspartner Österreichs und wichtigster Absatzmarkt in Asien. 2022 stiegen Österreichs Exporte nach China erneut (+ 7,2 Prozent gegenüber dem Jahr davor) auf 5,2 Mrd. Euro. Die Importe legten mit einem Plus von 31,3 Prozent noch deutlicher zu (17,2 Mrd. Euro). Es gibt 950 Niederlassungen von 650 österreichischen Firmen in China, darunter etwa 100 aus dem Land ob der Enns (darunter Greiner, voestalpine, Keba) mit 170 Niederlassungen, der Großteil davon in Shangai.

Der Wert der oö. Exporte nach China belief sich 2022 auf 1,3 Mrd. Euro, die Importe betrugen 3,6 Mrd.. Österreich liefert Maschinen und Anlagen, Fahrzeuge und Fahrzeugteile, elektrische Geräte, Messinstrumente, Medizintechnik, Pharmazeutika, Stapelfasern, Kunststoff- und Metallwaren, Papier und Pappe und Holzwaren nach China.

Anschließend ging es weiter zum Regional Leaders Summit nach Jinan in der Provinz Shandong, mit der Oberösterreich seit längerem partnerschaftlich verbunden ist.

Zusammenarbeit im Interesse des Klimas

Dort trafen sich Vertreter wirtschaftlich starker Regionen aus verschiedenen Ländern zum ersten Mal nach Corona wieder. Neben OÖ Bayern, Shandong, das südafrikanische Westkap und das kanadische Quebec, Motto: „Grüne Entwicklung und kohlenstoffarmes Leben.“ Haberlander führte bilaterale Gespräche und schloss Übereinkommen in den Bereichen Gesundheit, Wissenschaft, Tourismus und Kultur ab. So arbeitet man etwa bereits mit Bayern an einem gemeinsamen Projekt zur Rekrutierung

von Pflegekräften im Ausland. Westkap, das das nächste Treffen in zwei Jahren ausrichtet, zeigte Inter- esse am grünen Stahl der Voest, auch im Bereich Batteriespeicher will man Unternehmen vernetzen. Weiters gibt es eine Zusammenarbeit im Bereich landwirtschaftlicher Fachschulen: Schüler aus Elmberg sind gerade in Südafrika. Im digitalen Gesundheitssystem gibt es eine Vernetzung mit dem Linzer Kepler Universitätsklinikum.

Das wirtschaftlich starke Shandong wurde von der chinesischen Regierung zur Pilotregion für nachhaltige Entwicklung auserkoren. „Was Innovationen in diesem Bereich anbelangt, sind wir meilenweit voraus. Wir sind mit unserer Energiestrategie Vorreiter“, betonte Haberlander. Es seien sehr offene Gespräche geführt worden, alle hätten Ergebnisse gebracht. Auf dem Treffen wurde auch die Gelegenheit wahrgenommen, heimische Stärken in den Bereichen Umwelt und Energie vorzustellen, konkret im Bereich erneuerbare Energiequellen wie Sonnen- oder Wasserkraft und nachhaltiges Bauen. Da entwickle sich ein Potenzial für unsere Firmen, sind oö. Vertreter überzeugt.

Die ersten offiziellen Gäste nach Corona

Als erste ausländische Delegation nach der Coronapandemie wurden die Oberösterreicher dann auch begeistert in Chengdu in der Provinz Szechuan vom Vize-Gouverneur empfangen, Chengdu ist bekanntlich seit 1971 Partnerstadt von Linz. Dort wurde, streng nach Protokoll abgewickelt, ein Freundschaftsabkommen unterzeichnet.

Corona hatte der Umsetzung der bereits 2019 schriftlich festgehaltenen Absicht bisher einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Besuch schlug sich auch in der Berichterstattung in chinesischen Medien nieder. Der österreichische Generalkonsul vor Ort, der gebürtige St. Mariener Günther Lazelsberger, unterstützt mit seinem Team österreichische Unternehmen, Chancen zu sondieren und Fuß zu fassen.

Von Melanie Wagenhofer aus China