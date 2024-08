Wieder Neuwahl in Bulgarien

In Bulgarien kommt es nach drei gescheiterten Versuchen einer Regierungsbildung erneut zu einer Parlamentswahl. Ein Übergangskabinett soll die Regierungsgeschäfte in dem EU-Land führen, bis nach der Wahl – voraussichtlich am 20. Oktober – eine reguläre Regierung steht. Die geschäftsführende Chefin des Rechnungshofs in Sofia, Goriza Grantscharowa-Koscharewa, wurde am Freitag von Staatschef Rumen Radew beauftragt, bis 19. August ein Übergangskabinett zusammenzustellen.

„Hauptaufgabe dieses Kabinetts wird sein, faire Wahlen zu organisieren und durchzuziehen“, sagte Grantscharowa-Koscharewa nach der Nominierung im Präsidialamt. Es wird die siebente Parlamentswahl in Bulgarien seit April 2021 sein. Die jüngste fand am 9. Juni statt.

