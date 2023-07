„Wir sind in den USA sehr anerkannt“

Sie ist seit kurzem die erst zweite österreichische Botschafterin in den USA überhaupt. Sie trat am 19. April ihren neuen Job an, nahm sich trotzdem fünf Tage lang Zeit, um Ende Juni eine oö. Wirtschaftsdelegation durch North und South Carolina sowie Georgia zu begleiten.

Und sie ist Oberösterreicherin. Gemeint ist natürlich die Lambacherin Petra Schneebauer, die im Rahmen einer oö. Standortreise dem VOLKSBLATT ausführlich Rede und Antwort stand.

Wie geht man an so eine Herausforderung heran?

Es ist eine große Aufgabe, vor der ich großen Respekt habe, aber man wächst in so eine Aufgabe natürlich hinein und ich war ja auch nicht unvorbereitet, da ich in meiner langen Karriere im Außenministerium schon verschiedene Gebiete und Funktionen abgedeckt habe.

Welchen Eindruck hat die Angelobung am 19. April hinterlassen, gab es einen besonderen Augenblick?

Es war eine beeindruckende Zeremonie und das Gespräch mit Präsident Biden fand in herzlicher Atmosphäre statt. Es war eine große Ehre und ein Privileg, ihm meinen „Letter of Credence“ (Beglaubigungsschreiben/Anm.) zu präsentieren.

Der besondere Augenblick war, als ich ihm als Zeichen der Freundschaft zwischen Österreich und den USA ein Bild eines bekannten US-Fotografen vom zerstörten Wiener Riesenrad übergab, ihm für die wirtschaftliche Hilfe nach dem zweiten Weltkrieg in Form des Marshall-Plans dankte und erzählte, dass meine Großmutter von einem GI erstmals eine Orange bekommen hat.

Wie kann man die Größe des Landes bewältigen?

Das Wichtigste sind die Kontakte zu den Menschen, einerseits natürlich zu den Österreicherinnen und Österreichern im Land, andererseits auch in die Politik, die Wirtschaft, die Kultur.

Deshalb habe ich in den ersten Wochen alle Österreicher, die im Land sind und sich bei uns registriert haben, und alle Unternehmen und deren CEOs, die im Land tätig sind, angeschrieben, mich vorgestellt und signalisiert, wenn es ein Problem bezüglich Österreich gibt, dann können sie sich melden.

Das ist sehr gut angekommen. Neben unseren Vertretungen in den USA stellen auch unsere rund 22 Honorarkonsuln ein gutes Netzwerk und eine Anlaufstelle für Österreicherinnen und Österreicher dar.

Wie sehen die Amerikaner die Österreicher?

Gerade in der Wirtschaft ist Österreich sehr anerkannt, das hat auch die oö. Delegation bei ihrem Besuch erfahren und das ist in vielen anderen Regionen ebenfalls so, weil man sieht, dass Österreicher kommen und sich engagieren.

Die Menschen, die unser Land kennen, verbinden mit Österreich sicher etwas Positives, da haben wir schon einen Namen. Ein kleines Beispiel: Ich habe gerade eben ein Dankschreiben von der Secretary of Commerce Gina Raimondo bekommen, dass wir beim Lehrlingsprogramm dabei sind und es so stark mittragen. Auch als Tourismusdestination werden wir stark wahrgenommen.

Was bringen wir den Amerikanern?

Politisch gesehen bieten wir als militärisch neutraler Staat vor allem immer wieder die Möglichkeit, uns als Verhandlungsplatz ins Spiel zu bringen.

Zudem wird unsere Expertise am Westbalkan sehr geschätzt, weil wir auch dort mit unserer Wirtschaft stark verankert sind. Als kleines Land müssen wir die Nischen finden.

Und wirtschaftlich?

Österreich hat in den letzten fünf Jahren für Direktinvestitionen von 17 Milliarden Euro gesorgt, damit nehmen wir in einem anerkannten Ranking Platz eins als der am stärksten wachsende Investor in den USA ein. Diese enormen Investitionen haben uns einen guten Ruf beschert und es geht munter weiter. Im November setzt Borealis einen Spatenstich für eine große Investition in Texas.

Gibt es Dinge, die Sie negativ überrascht haben?

Die Inflation spürt man auch hier sehr stark, es ist alles sehr teuer geworden.

Ist die Kluft zwischen Demokraten und Republikanern wirklich so groß geworden, wie man hierzulande oft hört?

Mir fällt in meiner Tätigkeit viel mehr das Wir-Gefühl, ‘Wir sind die Vereinigten Staaten‘ auf, das habe ich zum Beispiel am Memorial Day in Arlington ganz stark erlebt.

Die Demokraten werden sicher den regierenden Präsident Biden nominieren, bei den republikanischen Kandidaten liegt Trump haushoch in Führung. Falls nichts Unerwartetes mehr passiert, wird es also nächstes Jahr wieder zu diesem Duell kommen. Allgemein heißt es ja, Biden steht für Kontinuität und Stabilität, Trump für Unsicherheit und Sprunghaftigkeit. Welche Themen erwarten sie im Wahlkampf?

Die großen Themen werden Migration, Abtreibung, Drogen und Waffen und natürlich die Wirtschaft sein. Viele in den USA sagen ja, dass bei jeder Wahl der Zustand der Wirtschaft den Ausschlag gegeben hat. Die große Frage wird sicher sein, wie sich die Inflation entwickelt, ob sie hoch bleibt, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt – derzeit gibt es ja praktisch Vollbeschäftigung.

Abschließend was Privates: Wann waren Sie zuletzt in der Heimat, in Oberösterreich und gibt es Dinge, die sie hier in den USA vermissen?

Dafür bin ich noch nicht lange genug hier, aber Kartoffelkäse vermisse ich jetzt schon ein wenig. Den werde ich im August, wenn ich wieder nach Österreich komme, sicher gleich essen.

Mit US-Botschafterin PETRA SCHNEEBAUER sprach Roland Korntner