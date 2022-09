Zehntausende demonstrierten in Prag gegen tschechische Regierung

Zehntausende Menschen haben am Mittwoch in Prag und anderen größeren tschechischen Städten gegen die liberal-konservative Regierung von Premier Petr Fiala demonstriert. Auf dem Prager Wenzelsplatz fand der Protest mit zahlreichen tschechischen Flaggen unter dem Motto „Tschechische Republik an erster Stelle“ statt.

Die Demonstranten forderten den Austritt Tschechiens aus EU und NATO sowie die Unterzeichnung eines Vertrages über Gas-Lieferungen direkt mit Russland.

„Wir wollen die politische Ausrichtung in unserem Land um 180 Grad drehen. Diese Änderung wollen wir auf gewaltfreie Weise erzielen“, erklärte einer der Veranstalter des Protestes in Prag, Jiri Havel. Der Co-Veranstalter Ladislav Vrabel forderte die Regierung zum Rücktritt auf. Außerdem forderte er Neuwahlen, nach denen „patriotische Experten“ die Regierung übernehmen sollten.

Auch in anderen tschechischen Städten fanden am Mittwoch Proteste gegen die Regierung statt. In Brno (Brünn) versammelten sich rund 1.500 Menschen. Demonstriert wurde auch in Ostrava, wo der Protest von der oppositionellen rechtsextremen Partei der Direkten Demokratie (SPD) von Tomio Okamura organisiert wurde. Auch Okamura beteiligte sich an der Demonstration teil.