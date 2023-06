Zurück an den Start

Das umstrittene EU-Renaturierungsgesetz hat im zuständigen Umweltausschuss des Europäischen Parlaments keine Mehrheit gefunden. Das bedeute, dass dem Plenum des EU-Parlaments im Juli die Ablehnung des Kommissionsvorschlags empfohlen werde, sagte Ausschussvorsitzender Pascal Canfin.

Das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, mit dem die Biodiversität und die CO2-Bilanz verbessert werden sollen, gilt neben dem neuen Pestizidgesetz als einer der wesentlichen noch offenen Bausteine des „Green Deal“. Damit möchte die EU auf die Herausforderungen von Klimawandel und Artensterben reagieren.

Lesen Sie auch

Zu bürokratisch

Seit zwei Monaten hat sich die Europäische Volkspartei eindeutig gegen das Gesetz positioniert. Sie sieht im Kommissionsvorschlag eine praxisfremde und bürokratische Überregulierung, eine Gefährdung der Ernährungssicherheit und der bäuerlichen Einkommen.

Befürworter sehen im Gesetz einen wichtigen Baustein eines unbedingt nötigen Systemwechsels, der langfristig Natur und Ernährung gleichermaßen sichert.

Von einem „Sieg der Vernunft“ und einem „klaren Zeichen für wirksamen Klimaschutz mit Hausverstand“ sprach Alexander Bernhuber, ÖVP-Umweltsprecher im EU-Parlament.

Unrealistische Vorschläge

„Die Ablehnung im EU-Umweltausschuss war alternativlos und ist eindeutig zu begrüßen. So unterstützenswert viele Ziele waren, so realitätsfremd und gefährlich waren manche Vorschläge. Bei allen Bemühungen für mehr Umweltschutz darf die sichere Lebensmittelversorgung in Europa nicht auf das Spiel gesetzt werden. Als OÖVP stehen wir klar hinter der Landwirtschaft und werden sie weiter vor Bürokratie und Überregulierung schützen“, hoffte Oberösterreichs LH Thomas Stelzer auf praxistaugliche Vorschläge der EU-Kommission.

Von einem „herben Rückschlag“ sprach dagegen SPÖ-EU-Abgeordneter Günther Sidl in einer Aussendung. „Die Absage der ÖVP an Klima- und Naturschutz und die Fortsetzung des Angriffs auf den Green Deal ist unverantwortlich“, sah Grünen-Abgeordneter Thomas Waitz die Volkspartei „als Totengräberin der Natur“.