Zustimmung zur Atomenergie wächst in Tschechien

Die Zustimmung zur Atomenergie wächst in der tschechischen Bevölkerung. Laut der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IBRS unterstützen 72 Prozent der Tschechen den Ausbau der heimischen Atomindustrie, um vier Prozent mehr als im Mai.

Der Anstieg ist auf die gegenwärtige Energiekrise und die russische Invasion in die Ukraine zurückzuführen, teilte IBRS in einer Presseaussendung mit.

Lesen Sie auch

Laut dem IBRS-Geschäftsführer Milos Rybacek setzt sich in letzter Zeit immer mehr die Auffassung durch, dass die Zukunft der Energieindustrie Tschechiens vor allem in der Koexistenz von Atom und erneuerbaren Quellen liege.

„Also jener Energiequellen, die nicht an die Lieferungen von fossilen Brennstoffen aus Russland gebunden sind“, so Rybacek. 97 Prozent der Tschechen vertreten die Meinung, dass Tschechien in der Stromproduktion autark sein sollte, fügte er hinzu.

Seit März 2022 läuft in Tschechien die Ausschreibung für den Bau eines fünften Reaktors in dem südmährischen Atomkraftwerk Dukovany. Bis Mittwoch sollten die drei Interessenten – das US-amerikanische Westinghouse, die französische EdF und die südkoreanische Firma KNHP – ihre Angebote vorlegen. Mit dem Baubeginn wird 2029 und mit der Inbetriebnahme 2036 gerechnet.

Das Prager Industrie- und Handelsministerium bereitet unterdessen Unterlagen für den möglichen Aufbau weiterer Reaktorblöcke vor, teilte Anfang November der stellvertretende Industrieminister Tomas Ehler mit. In Tschechien wird zur Zeit rund ein Drittel des Stroms in den beiden Atomkraftwerken Dukovany und Temelin produziert. Beide liegen unweit der Grenze zu Österreich.