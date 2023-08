Zwei Palästinenser in israelischer Razzia in Jericho getötet

Bei israelischen Militäreinsätzen in Jericho im südlichen Westjordanland sind zwei Palästinenser getötet worden. Ein 16-Jähriger und ein 25-Jähriger seien durch Schüsse in die Brust tödlich verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Dienstag mit. Nach Angaben der israelischen Armee kam es bei der Festnahme von zwei gesuchten Verdächtigen in einem Flüchtlingslager sowie in einem Dorf im Großraum Jericho zu Konfrontationen mit bewaffneten Palästinensern.

Offen war zunächst, ob die beiden Männer darin verwickelt waren. In dem Lager Akbat Jaber hätten Verdächtige auf die Grenzpolizisten geschossen, diese hätten darauf mit Schüssen reagiert, teilte das Militär mit. Bei dem Einsatz in dem nahe gelegenen Dorf sei es während des Einsatzes zu Ausschreitungen gekommen und unter anderem Brandflaschen auf die Einsatzkräfte geworfen worden, hieß es in der Mitteilung. Daraufhin sei das Feuer eröffnet worden.

Lesen Sie auch

Das palästinensische Außenministerium verurteilte die Tötung der beiden Männer. Es beschuldigte Israel zudem, ein Treffen der palästinensischen, jordanischen und ägyptischen Führungen untergraben zu haben, bei dem die Möglichkeiten auf eine Wiederbelebung der seit fast einem Jahrzehnt ins Stocken geratenen Friedensgespräche besprochen wurden.

In Israel und im besetzten Westjordanland haben sich die Spannungen in den vergangenen 15 Monaten verschärft. Die israelische Armee führt dort vermehrt Razzien als Reaktion auf Anschläge palästinensischer Militanter durch. Zudem haben jüdische Siedler wiederholt palästinensische Dörfer angegriffen.

Seit Jahresbeginn wurden 24 Israelis, eine Ukrainerin sowie ein Italiener bei Anschlägen von Palästinensern getötet. Im gleichen Zeitraum kamen 178 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder nach eigenen Anschlägen ums Leben. Bei einem Großteil handelt es sich um bewaffnete Kämpfer, unter den Toten bei Militäreinsätzen sind jedoch auch unbeteiligte Zivilisten.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Israel hält das Westjordanland seit dem Sechs-Tage-Krieg im Jahr 1967 besetzt. In dem Gebiet leben rund drei Millionen Palästinenser sowie etwa 490.000 Israelis in Siedlungen, die von der UNO als völkerrechtswidrig eingestuft werden.