Zwölf Tote bei Angriffen Israels im zentralen Gazastreifen

Bei israelischen Angriffen auf die Stadt Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens sind nach Angaben der dort herrschenden, militanten Palästinenser-Organisation Hamas am Sonntag mindestens zwölf Menschen getötet worden. Augenzeugen berichteten zudem von Luftangriffen auf die Gemeinde Bania Suhaila nahe der Stadt Khan Younis im Süden des Palästinensergebiets.

Die andauernden Bombardierungen durch das israelische Militär haben große Teile des Gazastreifens in Trümmer gelegt, darunter auch zahlreiche Krankenhäuser. Bei den Kämpfen zwischen Israel und der Hamas sind nach Armeeangaben zwei weitere israelische Soldaten getötet worden. Wie die israelische Armee Sonntagfrüh bekannt gab, wurde einer der beiden Soldaten bei Kämpfen im Norden des von Israel abgeriegelten Küstenstreifens getötet. Der andere sei im Süden gefallen. Damit wurden seit Beginn der israelischen Bodenoffensive Ende Oktober 121 Soldaten getötet.

Lesen Sie auch

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas dauert inzwischen bereits zehn Wochen an. Hunderte Kämpfer der von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuften Hamas waren am 7. Oktober in israelische Orte eingedrungen und hatten dort Gräueltaten an Zivilisten verübt. Israelischen Angaben zufolge wurden mehr als 1.130 Menschen getötet und rund 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Als Reaktion greift die israelische Armee seither Ziele im Gazastreifen vom Boden und aus der Luft an. Dabei wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde, die nicht unabhängig überprüft werden können, bisher rund 18.800 Menschen getötet.