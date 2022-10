Sankt Margarethen im Burgenland: Van der Bellen auf Platz eins

Alexander Van der Bellen hat 54,21 Prozent der Stimmen in Sankt Margarethen

im Burgenland erhalten. Bei der Wahl im Jahr 2016 hatte der derzeitige

Präsident beim ersten Wahlgang am 24. April 12,15 Prozent in der

burgenländischen Gemeinde geholt. Den zweiten Platz mit großem Abstand

erzielte Walter Rosenkranz. Der FPÖ-Politiker liegt 37,73 Prozentpunkte

hinter Van der Bellen. Die 16,48 Prozent sind auch weniger als sein

Parteikollege Norbert Hofer im Jahr 2016 geschafft hatte (43,89 Prozent).

Nach Rosenkranz folgt Tassilo Wallentin mit 10,49 Prozent auf Platz drei.

Die restlichen Plätze teilen sich Dominik Wlazny (9,77 Prozent), Gerald

Grosz (6,21 Prozent), Michael Brunner (1,71 Prozent) sowie Heinrich

Staudinger mit 1,14 Prozent auf.

Bei der Bundespräsidentenwahl waren in Sankt Margarethen im Burgenland 2

293 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,24 Prozent.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der

Wahlresultate automatisiert erstellt (noch ohne Wahlkarten).