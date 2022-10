Van der Bellen liegt mit 57,47 Prozent in Eberau vorne

In Eberau hat Alexander Van der Bellen 57,47 Prozent der Wählerinnen und

Wähler von sich überzeugen können. Beim ersten Wahlgang am 24. April 2016

hatte Van der Bellen 6,65 Prozent geholt. Platz zwei ging an Walter

Rosenkranz. Der freiheitliche Kandidat liegt mit 14,94 Prozent unter dem

Ergebnis seines Parteikollegen Norbert Hofer im Jahr 2016, der 38,21

Prozent erhalten hatte.

Hinter Rosenkranz ist Tassilo Wallentin Dritter mit 14,71 Prozent. Auf Rang

vier, fünf, sechs und sieben reihen sich Gerald Grosz mit 5,98 Prozent ein,

Dominik Wlazny (4,37 Prozent), Michael Brunner mit 1,84 Prozent sowie

Heinrich Staudinger mit 0,69 Prozent.

Bei der Bundespräsidentenwahl waren in Eberau 712 Personen wahlberechtigt.

Die Beteiligung betrug 63,9 Prozent.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der

Wahlresultate automatisiert erstellt (noch ohne Wahlkarten).