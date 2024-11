1.200 Einladungen für den nächsten Oö. Jugendlandtag

„Für alle jungen Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher zwischen 16 und 20 wird es nun spannend. 1.200 von ihnen erhalten eine personalisierte Einladung zum Jugendlandtag. Die Auswahl per Zufallsstichprobe gibt allen jungen Erwachsenen eine faire Chance, teilzunehmen und bringt uns die Anliegen der jungen Generation unmittelbar in das Landhaus herein. Die Teilnahme am Jugendlandtag ist für euch persönlich und als Sprachrohr der gesamten Generation eine tolle Chance,“ so Landtagspräsident Max Hiegelsberger.

Das Projekt Jugendlandtag geht mit der Einladung an die Jugendabgeordneten in eine entscheidende Phase. Um allen jungen Menschen im Alter von 16 bis 20 Jahren die gleiche Chance auf eine Teilnahme zu geben, wurde eine zufällige Stichprobe aus dem zentralen Melderegister gezogen. In diesen Tagen gehen nun 1.200 personalisierte Briefe an die potentiellen Jugendabgeordneten hinaus.

„Ich kann nur empfehlen, in den kommenden Tagen den Postkasten genau im Auge zu behalten und die Möglichkeit zu nutzen, beim Jugendlandtag selbst dabei zu sein. Als Jugendabgeordnete oder Jugendabgeordnete könnt ihr einmalige Erfahrungen machen, neue Bekanntschaften schließen und vor allem eure Anliegen in den politischen Prozess einbringen. Dafür hält der Landtagssitzungssaal am 12. und 13. Februar 2025 genau 56 Plätze bereit“, lädt Landtagspräsident Max Hiegelsberger ein.

Um die Entscheidung zur Teilnahme zu erleichtern, gibt es das Buddy-System: Wer eine Einladung erhält, kann eine Freundin oder einen Freund nominieren, um zu zweit als Jugendabgeordnete ins Landhaus zu kommen.

Die Anmeldung erfolgt digital unter: https://www.ooe-landtag.at/jugendlandtag