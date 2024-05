1. Mai: LH Stelzer dankt Wasserpolizei für ihren Einsatz

Anlässlich des Staatsfeiertages besuchte Landeshauptmann Thomas Stelzer am Mittwoch die in Linz stationierte Einheit der Wasserpolizei. „Am heutigen Tag der Arbeit bedanke ich mich stellvertretend für alle, die an Feiertagen tätig sind bei unseren Polizistinnen und Polizisten für ihren Einsatz rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr. Sicherheit für Europa, Österreich und Oberösterreich beginnt mit der entschlossenen Überwachung unserer Grenzen und des Grenzverkehrs – sowohl am Land als auch auf der internationalen Wasserstraße Donau. Wir müssen uns wirksam vor Kriminalität schützen und selbst entscheiden können, wer zu uns kommt“, zeigte Stelzer im Beisein von Landespolizeidirektor Andreas Pilsl auf.

Dabei forderte Stelzer die rasche und konsequente Umsetzung der auf EU-Ebene festgelegten Verschärfungen beim Schutz der EU-Außengrenzen sowie bei der Anhaltung illegaler Migranten direkt an den EU-Außengrenzen: „Nur so wird es uns in Europa noch möglich sein, jenen Menschen Schutz vor Verfolgung zu gewähren, die diesen Schutz wirklich brauchen.“

Lesen Sie auch

Wasserpolizei kontrolliert den Verkehr

Die in Linz stationierte Einheit der Wasserpolizei patrouilliert mit ihrem leistungsstarken Einsatzboot vom Linzer Winterhafen aus auf der Wasserstraße Donau. Zum Aufgabenfeld gehören Kontrollen des Schiffsverkehrs ebenso wie die Unterstützung bei Sucheinsätzen, Fahndungen sowie bei der Aufklärung von Umweltstraftaten.

Auf der Suche nach verstecktem Schmuggelgut oder illegalen Migranten bringen die Beamtinnen und Beamten an Bord von Fracht- und Passagierschiffen auch spezielles Gerät zum Einsatz. Beispielsweise Minikameras und Minischeinwerfer mit Teleskop-Ausleger, deren Bildmaterial dann direkt vor Ort elektronisch ausgewertet werden kann.

Zudem wird mit CO2-Sonden nach illegalen Migranten gesucht. Ebenfalls zum Einsatz kommen Nachtsichtgeräte, Passlesegeräte, Metalldetektoren und Prüfboxen zum Check der Echtheit von vorgelegten Schiffs- oder Personaldokumenten.

„Ich begrüße ausdrücklich die ständige personelle und technische Aufwertung unserer Sicherheitskräfte. Nur so wird es gelingen, Kriminellen und Schleppern möglichst immer einen Schritt voraus zu sein“, betont der Landeshauptmann an Bord des Einsatzbootes „Lentia“.

Dieses Ziel müsse sich vor allem auch dort widerspiegeln, wo man Polizisten mehr Ermittlungsbefugnisse und mehr Ermittlungstechnik zum Schutz vor Straftaten in der digitalen Welt zur Verfügung stellen müsste.

Verkehrsaufkommen auf der internationalen Wasserstraße Donau

Dass es angezeigt ist, im Sinne des Kampfes gegen Kriminalität und Schlepperei auch die Wasserstraße Donau im Fokus zu haben, zeigen Verkehrsdaten der zuständigen Wasserstraßenbehörde „via Donau“.

Demnach fallen beispielsweise an der oberösterreichischen Schleuse Wallsee-Mitterkirchen pro Jahr 6.600 Durchfahrten von Güterschiffen und 4.400 Durchfahrten im Passagierverkehr an. Insgesamt sind auf der österreichischen Donau pro Jahr 960.000 Menschen als Passagiere unterwegs, davon 350.000 im Rahmen der Flusskreuzfahrten.

„Zahlen, die das beträchtliche Verkehrsaufkommen auf der Donau verdeutlichen und damit auch die Notwendigkeit laufender polizeilicher Kontrollen. Damit ist die Wasserpolizei ein wesentlicher Bestandteil unseres gemeinsamen Eintretens für Sicherheit in Oberösterreich“, so Stelzer.