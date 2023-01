100 neue Gruppen für 1500 Kinder

Ausbau-Offensive in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen in OÖ

Auch im Jahr 2023 gibt es eine Ausbau-Offensive im Bereich der Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtungen. So werden heuer wieder fast 100 Gruppen zusätzlich geschaffen werden, die mehr als 1500 Kindern einen Platz bieten, erklärte Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP) gestern per Aussendung.

„Wir haben ein gemeinsames Ziel: Oberösterreich zum Kinderland Nummer 1 zu machen. Oberösterreich soll ein Land sein, das Eltern bestmöglich unterstützt und jedem Kind die Chance auf eine gute Zukunft gibt. Nach dem Pakt für das Kinderland mit spürbaren Verbesserungen schaffen wir Schritt für Schritt weitere Voraussetzungen und investieren nun noch stärker und gezielt dort, wo die Zukunft unseres Landes entschieden wird“, sagt Haberlander.

Lesen Sie auch

Sanierung und Neubau

Das Land unterstützt die Gemeinden bei Bau,- Sanierungs- und Adaptierungsmaßnahmen und sorgt so für eine rege Bautätigkeit. Derzeit befinden sich in Summe 166 Projekte mit Gesamtkosten von rund 127 Mio. Euro im laufenden Finanzierungsprogramm. Best-Practise-Beispiel für erfolgreiche Kinderbildung und –betreuung in den Gemeinden ist etwa die gemeindeübergreifende Krabbelstube in Lembach (Rohrbach). Daran beteiligt sind vier Gemeinden aus dem Bezirk Rohrbach (Lembach, Putzleinsdorf, Hörbich und Niederkappel).

„Seit September sind die beiden Krabbelstubengruppen bis auf den letzten Platz gefüllt“, freuen sich die Gemeindeverantwortlichen. Der Bau wurde in nachhaltiger Holzbauweise mit zahlreichen Firmen aus der Region umgesetzt. Besonders hervorzuheben ist auch der kindgerechte Garten, der als tolle Erlebnis- und Spielewelt für die ein- bis dreijährigen Kinder dienen soll.