14 Begehren liegen von 11. bis 18. März in Gemeindeämtern auf

Der Boom an Volksbegehren setzt sich auch in diesem Jahr fort. Gleich 14 Begehren gehen in der kommenden Eintragungswoche im März an den Start. Unterschrieben werden können diese von 11. bis 18. März — in den Gemeindeämtern oder online. Die Themen sind recht breit gestreut und drehen sich u.a. um Neutralität, Atomkraft, Parteienförderung bis hin zu den Energiepreisen.

Die Zahl der Volksbegehren in Österreich ist seit der mit 1. Jänner 2018 in Kraft getretenen Gesetzesreform stark gestiegen. Seit damals können Begehren auch online mittels digitaler Signatur unterstützt werden. Bis zur Reform gab es insgesamt 39 Volksbegehren, seit Anfang 2018 bis Ende 2023 dann 53. Regelrecht „explodiert“ ist der Einsatz des direktdemokratischen Instruments dann 2022 mit 16 Volksbegehren und 2023 mit 19. Die Zahl könnte heuer übertroffen werden.

Voraussetzung für den Antrag auf Einleitung des Verfahrens für ein Volksbegehren ist das Sammeln von mindestens 8401 Unterstützungserklärungen, auch diese können seit 2018 auf jeder beliebigen Gemeinde oder online via oesterreich.gv.at (ID Austria erforderlich) geleistet werden.

Sofern diese Zahl erreicht wird, können die Begehren dann in der „Eintragungswoche“ unterzeichnet werden. Um im Nationalrat behandelt zu werden, müssen die Begehren von mindestens 100.000 Stimmberechtigten unterschrieben werden. Die zuvor geleisteten Unterstützungserklärungen werden zu den Unterschriften dazu gezählt. Zur Anmeldung und Eintragung eines Volksbegehrens fallen Gebühren in der Höhe von rund 3400 Euro an.

Im Falle der Erreichung von 100.000 Unterschriften erhalten die Initiatoren des Volksbegehren das Fünffache dieser Gebühren zurück. Die Regierung will diesem Boom gegensteuern. Die Grüne Verfassungssprecherin Agnes Sirkka-Prammer will etwa künftig nur noch jene Kosten rückerstatten, die nachweislich für die Unterschriftensammlung angefallen sind.