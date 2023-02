1500 neue Junglehrer in OÖ

Im aktuellen Schuljahr 2022/23 wurden bereits 1022 neue Lehrerinnen und Lehrer im Pflichtschulbereich in Oberösterreich angestellt sowie 463 Lehrkräfte an Bundesschulen.

Im Jänner nutzten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander im Rahmen von festlichen Empfängen die Gelegenheit, die ersten 980 Pädagoginnen und Pädagogen im Schuldienst willkommen zu heißen, auch um den hohen Stellenwert der Lehrtätigkeit zu verdeutlichen.

„Wir freuen uns, dass sich in Oberösterreich wieder viele für den Lehrberuf entschieden haben und wünschen allen Neulehrerinnen und Neulehrern im Land viel Erfolg bei dieser herausfordernden aber auch schönen Aufgabe“, sagten Stelzer, Haberlander und Bildungsdirektor Alfred Klampfer unisono — im Bild mit zwei jungen Lehrkräften bei einem Empfang.

Als eines der großen Zukunftsthemen habe die Bildung in all ihren Facetten einen hohen Stellenwert in OÖ. Und man sei auch weiterhin auf der Suche nach motivierten und engagierten Männern und Frauen, die Pädagoginnen oder Pädagogen werden wollen.