30,5 Mio Euro für oö. Berufsschulen

Das Land OÖ investiert 2023 rund 30,5 Millionen Euro in die Berufsschulen im Bundesland, das kündigte Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP) am Dienstag an. Rund elf Millionen Euro davon fließen in aktuelle Bau- und Sanierungsprojekte.

„Wir setzen hier einerseits in die Modernisierung und Sanierung der Berufsschulen, auf die Digitalisierung, eine zukunftsorientierte Ausstattung sowie einen zeitgemäßen und modernen Betrieb der Standorte.

Alleine in den vergangenen fünf Jahren wurden mehr als 160 Millionen Euro investiert, um an den Standorten eine attraktive, hochwertige und praxisnahe Ausbildung zu ermöglichen“, erklärt Haberlander. Derzeit befindet sich etwa in Umsetzung der Bauteil 2 mit Praxishalle, Turnsaal und Internatssanierung an der Berufsschule Freistadt sowie der Umbau der Lebensmitteltechnik an der Berufsschule 1 in Wels.

In der Planungsphase stehen neben zahlreichen weiteren Projekten unter anderem der Neubau der Chemielabore an der Berufsschule Linz 3 sowie Altbausanierungsmaßnahmen an der Berufsschule Ried. Weiters werden 2023 rund 19,5 Millionen in die Ausstattung und den Betrieb der Berufsschulen sowie auch in die Digitalisierung des Unterrichts investiert.

„Für OÖ als Lehrlingsbundesland Nummer 1 ist es wichtiger denn je, in der Fachkräfteausbildung stets auf der Höhe der Zeit und Technologie zu bleiben und somit oö. Jungfachkräfte zukunftsfit zu machen. Jede Investition in diese Ausbildungsform ist daher auch ein Gewinn für die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes“, lobt Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer. OÖ ist zudem Vorzeigeland bei „Lehre mit Matura“, mit bislang rund 2600 Absolventen.