32-Stundenwoche für Stelzer wider den Hausverstand

VOLKSBLATT: Der Schulbeginn naht und die Ferien sind vorbei, konnten Sie Ihre Batterien aufladen?

LH Stelzer: So wie alle habe auch ich den Sommer genutzt — viel Familienzeit, aber auch viele kulturelle und sportliche Veranstaltungen. Der Sommer ist Gottseidank voll davon, und das zeigt auch, wie viele Leute sich bei uns in Oberösterreich engagieren und für andere etwas tun.

Es war der erste wieder normale Sommer. Was war für Sie das Highlight des Urlaubs?

Es gab viele Highlights. Aber mein persönliches war bereits am Beginn des Sommers, da feierten meine Frau und ich die „Silberne Hochzeit“ – das ist schon etwas Besonderes.

Apropos normal: Was ist für Sie eigentlich normal?

Wir versuchen Politik zu machen für die große Menge an Leuten, die ihr Leben selbst gestalten wollen, die sich für ihre Familien einsetzen, die arbeiten und sich etwas schaffen wollen – und die sich an die Regeln halten. Diese Menschen haben wir im Fokus, und ihnen wollen wir die bestmöglichen Rahmenbedingungen bieten.

In ihrem Podcast halten Sie ein Plädoyer für Leistung und Arbeit. Wie wollen Sie die Menschen davon überzeugen?

Ich glaube, dass das in den allermeisten Menschen drinnen steckt. Sich etwas zu schaffen, sich ein Ziel zu setzen – das macht doch Freude und stiftet Sinn. Unser Job in der Politik ist es, dass wir das ermöglichen. Die Leute sollen sehen, wenn ich mich anstrenge und wenn ich Vollzeit arbeite, dann zahlt sich das auch voll aus. Das ist derzeit leider nicht ausreichend gegeben, das Steuersystem passt nicht ganz dazu. Da braucht es eine steuerliche Entlastung.

2024 wird ein Superwahljahr. Die „neue“ SPÖ geht mit 32-Stunden-Woche und Vermögenssteuer in das Wahlkampfjahr. Droht ein Klassenkampf?

So würde ich das nicht sehen, aber natürlich biegt die SPÖ unter der neuen Führung sehr weit nach links ab. Für meinen Geschmack mit Modellen, die aus der Zeit gefallen sind. Wenn man etwa sieht, wie der Wirtschaftsmotor läuft, dass fast überall Leute gesucht werden – just in diesem Zeitpunkt zu sagen, da muss eine Arbeitszeitverkürzung her: Bei allem Respekt, das passt mit dem Hausverstand nicht zusammen.

Die Grünen haben ein Klebstoff-Problem. Wie soll der Staat mit den Klima-Klebern umgehen?

Ich bin dafür, dass der Staat klare Kante zeigt, dass es Anzeigen und Strafen gibt. Und wenn nötig auch strengere Strafen. So sehr ich respektiere, dass man für die Klimaziele eintritt, dass man sich engagiert, so sehr lehne ich ab, dass das mit dem Bruch von Regeln und Gesetzen einhergeht oder in Kauf genommen wird, dass man andere bewusst schädigt – etwa, wenn Einsatzfahrzeuge nicht durchkommen.

Apropos Verkehr: Wird eine Ostumfahrung von Linz kommen müssen?

À la longue mit Sicherheit. Wenn man sich die Entwicklung des Großraums Linz anschaut, wie die Landeshauptstadt Linz und die Wirtschaft pulsieren, und wenn man auch sieht, dass unser tschechischer Nachbar sich wirtschaftlich sehr gut entwickelt und die Nord-Süd-Achse fast fertig ist, dann ist meines Erachtens klar, dass es auch eine Umfahrung im Linzer Osten geben muss. Denn sonst verläuft der gesamte Nord-Süd-Verkehr mitten durch die Stadt.

Und wie schaut es mit der Stadtregionalbahn aus, ist da alles auf Schiene?

Es ist schon mal ein Löwenanteil gelungen. Am Beginn haben sich Land und Stadt Linz geeinigt und haben die Projekte zusammengelegt. Dann haben wir den Bund ins Boot geholt. Jetzt sind wir in den Mühen der Ebene und ich habe schon den Eindruck, dass ein bisschen sehr viel Eitelkeit herrscht. Aber ich werde mich sehr bemühen, dass wir dieses Jahrhundertprojekt auf die Schiene bekommen.

Die FPÖ führt zwar bei den Umfragen, aber offensichtlich will niemand mit Herbert Kickl koalieren, könnten Sie sich eine solche Zusammenarbeit vorstellen?

Unser Bundesparteiobmann Karl Nehammer hat hier die Linie klar vorgegeben. Wir sind jetzt ein gutes Jahr vor der Nationalratswahl, die Parteien – insbesondere ÖVP und FPÖ – liegen bei allen Umfragen in Rufweite. Ich glaube fest daran und werde auch alles dafür tun, dass wir mit unserem Bundeskanzler bei der Wahl als Erster über die Ziellinie gehen.

In Deutschland gibt es eine Ampel. Wie froh sind Sie eigentlich, dass Sie in OÖ nur einen Partner haben?

In der Zusammenarbeit ist es sicher einfacher und geht schneller, wenn man nur zu zweit ist. Und man kann auch an Deutschland sehen, wie mühselig und wenig erfolgreich eine solche Zusammenarbeit sein kann. Der deutsche Wirtschaftsmotor kommt nicht und nicht in Schwung, und das ist auch für uns ein Problem.

Ein Thema, das die Menschen beschäftigt, ist die Teuerung. Tut die Politik genug oder braucht es weitere Maßnahmen?

Die Teuerung belastet die Leute massiv. Das sind die echten Sorgen, verglichen mit dem leidigen Polit-Hickhack. Wir, da meine ich Bundesregierung, Landesregierung und auch diverse Städte und Gemeinden, haben in verschiedensten Bereichen geholfen. Jetzt zu Schulbeginn, das ist ja für viele Familien ein Belastungsschwerpunkt, helfen wir sehr konkret mit der Schulstarthilfe und dem Wohn- und Energiekostenbonus für Kinder. Aber klar ist: Wenn die Teuerungsraten so bleiben, wird es sicher weitere Entlastungsmaßnahmen geben. Ich denke an den Beginn der Heizsaison oder an die vielen Pendler.

Die Politik ist aber auch damit beschäftigt, die Regeln für das Verteilen des Steuergeldes erneut zu fixieren. Eigentlich sollte man beim Finanzausgleich bereits in der Endabstimmung sein – wie schaut es aus?

Es gibt laufend Gespräche – auch heute haben wir verhandelt. Und es stimmt, wir sind nahe an dem Zeitpunkt, wo die Budgets gemacht werden. Es haben auch über den Sommer viele Gesprächsrunden stattgefunden, wir kommen weiter, aber wir sind als Länder und Gemeinden noch nicht dort, wo wir gerne sein würden. Aber ich hoffe, dass wir es schaffen. Wir haben einen Steuertopf, und aus diesem werden die Aufgaben des Staates finanziert. Manche Aufgaben übernimmt der Bund, viele Aufgaben betreffen Länder und Gemeinden. Wir haben sehr kostenintensive Aufgaben, hier braucht es die finanzielle Grundlage.

Überlagert werden die Verhandlungen oft mit verschiedensten Reformwünschen. Was erwarten Sie sich im Gesundheitsbereich?

Im Gesundheitsbereich hoffe ich sehr, dass wir zur Grundstruktur zurückkehren, wie sie gedacht ist: Ein solides und breites Netz vor Ort von Ärzten, den sogenannten niedergelassenen Bereich, die auch die erste Ansprechstation sind. Das ist in Oberösterreich durch die zuständigen Stellen, Sozialversicherung und Gesundheitskasse, nicht ausreichend organisiert. Der Effekt ist, dass die Leute zur Erstversorgung in die Spitalsambulanzen kommen. Das ist ex-trem teuer, belastet die Budgets der Länder und Gemeinden und überlastet unsere Spitalsmitarbeiter. Natürlich braucht es im Finanzausgleich mehr Geld, aber es braucht auch das Verantwortungsbewusstsein aller Gestalter, damit der niedergelassene Bereich besser ausgestattet wird.

Bundeskanzler Karl Nehammer hat eine Offensive im Bereich der Kinderbetreuung angekündigt. Auf Landesebene wurde bereits zuvor das Motto „Kinderland Nr. 1“ ausgegeben …

Ich bin froh, dass die Bundesregierung diesen Schwerpunkt setzt. Und es wird auch im Finanzausgleich Thema sein, um diesen Schwerpunkt zu finanzieren. Wir wollen den Familien die Wahlfreiheit geben – werden die Kinder in einer Krabbelstube, einem Kindergarten betreut oder will ich sie zuhause, in der Familie betreuen – und dafür braucht es ein ausreichendes Angebot. Wir sind noch nicht dort, wo wir sein möchten, insbesondere bei den unter 3-Jährigen. Aber es liegt in Wahrheit nicht am Ausbau, sondern am Personal. Wie gelingt es uns, ausreichend Pädagoginnen und Pädagogen zu finden. Wir haben als Land OÖ einen massiven Schritt gesetzt und haben nun im Vergleich eines der höchsten Einstiegsgehälter.

Sollte man die Kompetenzen zentralisieren?

Das kann ich mir in einem Flächenbundesland nicht vorstellen. Wir haben in Oberösterreich 537 Kindergarten-Träger. Ob das eine zentrale Stelle in Wien besser steuern kann als die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister vor Ort, die noch dazu die Familien kennen? Das würde ich ins Reich der Märchen verweisen.

Es gab zwar Komplikationen, aber nun ist der „Softstart“ für die Linzer Digital-Uni erfolgt. Was erwarten Sie sich von der neuen Universität?

Mittwochabend beim großen Start waren Studierende und Lehrende aus mehr als 40 Ländern dabei. Das zeigt, dass die Idee aufgeht, die Saat gelegt wurde, Früchte trägt, dass es international gesehen wird. Es ist ein vielversprechender Start mit viel Schwung, und jetzt muss es natürlich weitergehen. Wir werden das bestmöglich unterstützen, damit der Anspruch einer internationalen Universität gelebt werden kann. Das nützt auch uns, denn die digitale Welt lebt u. a. auch von der Internationalität.

Mit Landeshauptmann THOMAS STELZER sprach Herbert Schicho