Maria Hagenauer (ÖVP) neue Ottensheimer Bürgermeisterin

Mit 55,33% setzte sich Hagenauer gegen Michaela Kaineder (pro O) in der Stichwahl durch.

Ottensheim hat eine neue Bürgermeisterin. In der Stichwahl am Sonntag hat sich die amtsführende Vizebürgermeisterin Maria Hagenauer (ÖVP) gegen ihre Kontrahentin Michaela Kaineder (pro O) klar durchgesetzt. Hagenauer kam auf 55,33 Prozent der Stimmen, Kaineder am Ende auf 44,67 Prozent.

„Ich freue mich über dieses großartige Ergebnis und bedanke mich bei den Ottensheimerinnen und Ottensheimern für ihr Vertrauen“, zeigte sich die 53-jährige Bio-Landwirtin nach ihrem Wahlsieg erleichtert und froh. Die Zeit zum Feiern sei aber kurz, denn auch in der Woche vor Weihnachten gäbe es noch viel zu tun, so Hagenauer. „Auch im kommenden Jahr werden die Herausforderungen nicht kleiner. Deswegen hoffe ich auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen und der Bevölkerung“, so die frisch gebackene Bürgermeisterin. Einen Termin für die offizielle Angelobung gibt es noch nicht, „das hängt vom Terminkalender des Bezirkshauptmannes im Frühjahr ab.“

Lesen Sie auch

„Ich gratuliere Maria Hagenauer ganz herzlich zu ihrem Erfolg und wünsche ihr für ihre künftige Aufgabe alles Gute und viel Erfolg. Das Ergebnis ist ein klares Bekenntnis zum Miteinander bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen“, gratulierte Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Und auch Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger mischte sich unter die ersten Gratulanten: „Herzliche Glückwünsche. Nach der heutigen Wahl stellen wir als Oberösterreichische Volkspartei in 329 von 438 Gemeinden den Bürgermeister. Damit sind wir die starke Stimme in allen Regionen des Landes.“