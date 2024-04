Das Obleute-Duo der Wiener Grünen, Judith Pühringer und Peter Kraus, ist am Samstag bei der Landesversammlung der Wiener Grünen bestätigt worden. Sie wurden mit 76,8 Prozent wiedergewählt. Die beiden sind 2021 erstmals gekürt worden. Die Zustimmung für das Team, das gemeinsam kandidiert hatte, betrug damals 83,6 Prozent. Auch jetzt traten sie wieder gemeinsam an. 344 Delegierte haben sich heute an der Wahl beteiligt, 258 stimmten für das Spitzenduo.

