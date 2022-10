99,6 Prozent für Rudi Raffelsberger

Am Dienstagabend lud die OÖVP Salzkammergut zum Bezirksparteitag in die Kitzmantelfabrik nach Vorchdorf. Am Ende bestätigten die mehr als 200 anwesenden Delegierten Rudolf Raffelsberger mit 99,6 Prozent als Bezirksparteiobmann.

„Ich gratuliere Rudi Raffelsberger herzlich zu seiner Wiederwahl. Er ist jemand, der mit Hausverstand an die Themen herangeht und Tag für Tag daran arbeitet, dass sich OÖ und das Salzkammergut weiterentwickeln und gleichzeitig auch Heimat bleiben“, sagte im Anschluss Landeshauptmann Thomas Stelzer.

„Projekte, die über die Region hinausstrahlen“

OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger lobte Raffelsberger als „einen politischen Vollprofi an der Spitze der OÖVP im Salzkammergut. Er konnte in den letzten Jahren wesentliche Erfolge in der Aufwertung der Region erzielen und steht mit seinem Engagement für eine Vielzahl an Projekten, die weit über die Region hinaus strahlen.“

Die gelebte Tradition mache das Salzkammergut aus und auch die Geradlinigkeit sei Hiegelsberger bei seinen Besuchen wohltuend aufgefallen.

Viel Arbeit in Zeiten einer „Poly-Krise“

Der wiedergewählte Bezirksobmann LAbg. Raffelsberger freut sich über die Wiederwahl: „Für mich ist es eine große Ehre, der OÖVP im Salzkammergut vorstehen zu dürfen. Gemeinsam mit meinem Team werde ich die Interessen und Sorgen der Bevölkerung aus der Region in den Mittelpunkt der Arbeit stellen, denn unser wunderschöner Bezirk verdient sich eine starke Vertretung.“

Raffelsberger, der auch Bürgermeister in Scharnstein ist, gab einen Rückblick auf sechs Jahre politischer Arbeit im Bezirk: „Wir haben in Zeiten einer ,Poly-Krise’ samt Corona, Krieg und Teuerung gemeinsam mit Unterstützung unserer beiden Nationalratsabgeordneten Bettina Zopf und Hans Singer viele Projekte im Salzkammergut auf den Weg gebracht. Exemplarisch nenne ich die Regiotram, die Schafbergbahn, einige Feuerwehrhäuser oder Altmünster. Auch unser neues Büro in Gmunden ist jetzt eine attraktive Servicestelle für alle Funktionäre.“

Stelzer: „Hilfe für jene, die Hilfe benötigen“

In seiner Rede ging LH Stelzer auf die aktuellen Teuerungen ein, mit denen die Oberösterreicher konfrontiert sind: „Unser oberstes Gebot lautet in diesen Zeiten: Hilfe für jene, die Hilfe benötigen. Wir haben bereits vor Monaten als erstes Bundesland wirksame Maßnahmen umgesetzt und geben jetzt aus den Landesmitteln weitere Hilfen frei“, kündigte Stelzer an.

„Als nächsten Schritt wird es nun für alle Heizkostenzuschuss-Bezieher eine Einmalzahlung geben und wir weiten den Kreis der Bezieher deutlich aus“, gibt Stelzer einen Ausblick auf weitere Landeshilfe.