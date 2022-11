Abbau der Zelte in St. Georgen am Laufen

Nachdem die rund 100 Flüchtlinge, die in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) in Zelten untergebracht waren, in die Landesbetreuung von Oberösterreich übernommen und auf mehrere Quartiere aufgeteilt worden sind, wurde am Montag mit dem Abschlagen der Zelte begonnen.

Bürgermeister Ferdinand Aigner (ÖVP) bestätigte, dass die Arbeiten am Laufen seien. Dienstagvormittag werde er „persönlich nachschauen“, ob alle Zelte weg seien.

Aigner hatte vergangene Woche aus Sicherheitsgründen einen baupolizeilicher Mandatsbescheid zur Räumung ausgestellt. Laut Bescheid an die Bundesbetreuungsagentur (BBU) waren die Zelte binnen drei Tagen zu räumen und binnen sieben Tagen abzubauen.