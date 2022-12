Abschied von GFF

Fürsorge und Bescheidenheit, Kreativität und Fantasie, und einer, der den geraden Weg gegangen ist: So, wie er am Mittwoch bei seiner Beisetzung am Linzer Barbara-Friedhof in den Nachrufen gewürdigt wurde, so kannten ihn auch seine Wegbegleiter im VOLKSBLATT. GFF — so sein redaktionelles Kürzel —, von 1963 bis 1998 Redakteur, Chef vom Dienst und stellvertretender Chefredakteur dieser Zeitung, war einer, der als VOLKSBLATT-Urgestein bezeichnet werden muss.

Den Journalismus lebte er von seinen Tagen als Herausgeber der Schülerzeitung im Wieselburger Francisco Josephinum an, und er lebte ihn so vorbildhaft, dass er dafür auch öffentlich ausgezeichnet wurde. Als Kollegen erlebte man ihn so, wie ihn ein Mitschüler beschrieb: „Den Rempler gegenüber seinem Nächsten lehnte er ab.“

Als „Solitär“ werden auch wir unseren GFF — er starb am 12. Dezember kurz nach seinem 83. Geburtstag — in Erinnerung behalten. eb