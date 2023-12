Acht Einsprüche gegen Pfarrfusion

Neugründung in vier Pfarren ausgesetzt — Rom muss nun entscheiden

Aus acht Pfarrgemeinden hat es Einsprüche gegen die Pfarrstrukturreform in Oberösterreich gegeben. Diese sieht vor, dass aus 486 Pfarren in 39 Dekanaten in einem längeren Prozess 40 neu organisierte Pfarren werden.

Sie sind in der Größe vergleichbar mit den derzeitigen Dekanaten. Die ersten 51 Pfarrgemeinden wurden bereits mit 1. Jänner 2023 zu fünf neuen Pfarren fusioniert. Mit Jahreswechsel sollten sieben weitere folgen. Aus acht Pfarrgemeinden — von Privatpersonen und Gruppierungen — gab es bei Bischof Manfred Scheuer Ersuchen um Rücknahme der Fusionierung.

Dieser hatte in individuellen Schreiben auf die Beweggründe hingewiesen und gebeten, die Einsprüche zurückzunehmen, was aber nicht geschah. „Die Rekurse werden dem zuständigen Dikasterium für den Klerus in Rom für die Entscheidung weitergeleitet“, so die Diözese.

Diese Vorgangsweise entspreche dem vorgesehenen Weg in der „Ordnung der Pfarren“, deshalb sei das auch keine große Sache, hieß es. Die rechtliche Neugründung wurde in den betroffenen Pfarren Andorf, Kremsmünster, Ried und Frankenmarkt ausgesetzt, bis in Rom entschieden wird.

„Wir gehen davon aus, dass alles rechtens ist und hoffentlich zeitnah entschieden wird“, so Pressesprecher der Diözese Michael Kraml. Die designierte Pfarrer und Pastoralvorstände sollen auch weiterhin Initiativen setzen, denn es solle nicht das Gefühl bekommen, „dass durch die zahlenmäßig wenigen Gegenstimmen die kirchliche Gesamtentwicklung gelähmt wird“, heißt es in der Aussendung. In den Pfarren Gallneukirchen, Steyr und Traun werde die Neugründung wie vorgesehen mit Jahreswechsel stattfinden.