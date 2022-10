„Alles tun für die soziale Stabilität“

VOLKSBLATT: Vor fast genau einem Jahr wurden Sie der Öffentlichkeit als neuer Landesparteisekretär der OÖVP vorgestellt. Haben Sie sich schon eingelebt und war alles wie erwartet?

HIEGELSBERGER: In Zeiten wie diesen ist „wie erwartet“ für uns alle kaum etwas. Wir haben uns aber in den vergangenen Monaten bemüht, immer den Blick auf die Menschen zu haben und entsprechend zur Stelle zu sein. So haben wir gemeinsam mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern den Zusammenhalt in den Gemeinden durch unseren „Sommer des Miteinanders“ unterstützt. Wir haben gemeinsam mit dem Bund Hilfen für die Menschen in Oberösterreich aufgestellt. Und wir stellen mit der neuen OÖVP-Sicherheitsagenda „Schutz und Sicherheit für Oberösterreich“ in das Zentrum unserer politischen Arbeit.

Was waren bisher die größten Herausforderungen, die Sie zu bewältigen hatten?

Unser Weg für Oberösterreich ist auch in herausfordernden Zeiten immer klar: Wir müssen im Sinne von sozialer Stabilität alles tun, was wir als Bundesland für die Menschen tun können. Wir können nicht die Welt aus den Angeln heben, wir müssen aber dort helfen, wo wir es selbst in der Hand haben und Sicherheit geben. Das ist die beste Basis für Mut und Zuversicht. Das ist die beste Basis für den Schutz unserer Demokratie und unserer Werte. Herausfordernd ist es daher immer, wenn politische Kräfte versuchen, die Menschen trotz aller Krisen auseinanderzudividieren.

Aktuell touren Sie mit dem OÖVP-Programm „Schutz und Sicherheit. Für Oberösterreich.“ durch alle Bezirke. Welche Themen sprechen Sie an und wie sind bisher die Rückmeldungen?

Wir wollen den Menschen mit der neuen Agenda Klarheit geben, dass für uns als OÖVP Sicherheit ein hohes Gut ist. Gerade in unsicheren Zeiten wie diesen. Dabei gehen wir das Thema Sicherheit umfassend an: Antworten und Lösungswege überall dort, wo die Menschen jetzt in ihrem Alltag Verunsicherung spüren. Damit kümmern wir uns um den Schutz der Grenzen ebenso wie um den sozialen Ausgleich, um sichere Energieversorgung ebenso wie um sichere Nahrungsmittel. Um den Schutz der Natur ebenso wie um den Schutz unserer Werte. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung sind sehr positiv, weil Klarheit eben Verlässlichkeit vermittelt.

Was werden die größten Herausforderungen in naher Zukunft sein – angesichts Ukraine-Krieg, Energieknappheit und Inflation?

Wir müssen leider davon ausgehen, dass die nächsten Wochen und Monate weiterhin von Krieg vor den Toren der EU, von außenpolitischen Frontstellungen, hohen Preisen und einem Klima der Unsicherheit geprägt sein werden. Die damit verbundenen Folgen für die Wirtschaftsentwicklung sind in den Prognosen ja schon ablesbar. Daher kommt es jetzt darauf an, das Land zusammenzuhalten, die Demokratie zu schützen und Aufwieglern das Handwerk zu legen. Nur gemeinsam werden wir es schaffen, aus dieser Zeit gemeinsam, gestärkt und geschlossen hervorzugehen.

Die politische Landschaft wird immer undurchsichtiger, alleine in Oberösterreich sitzen inzwischen sechs verschiedene Parteien im Landtag. Wie kommen Sie damit zurecht und wird der Diskurs und die Suche nach Lösungen dadurch erschwert?

Der Diskurs und die Suche nach Lösungen wird dadurch erschwert, dass SPÖ, Grüne und Neos die jetzigen Zeiten nutzen, um nicht Sicherheit zu geben, sondern um die Verunsicherung der Menschen zu schüren. Die SPÖ bleibt damit auf Krawallkurs, die Grünen streuen völlig utopische Energie-Szenarien und die Neos springen dorthin, wo gerade jemand ein politisches Feuer legt. So bleibt es an OÖVP und FPÖ, für das Wohl Oberösterreichs zu arbeiten. Und das tun wir.

Auf Landesebene arbeitet die Volkspartei in einer Koalition mit den Freiheitlichen zusammen, inwiefern unterscheidet sich LH-Stv. Haimbuchner von FPÖ-Bundeschef Kickl?

Wir haben unser Konzept für die Zukunft Oberösterreichs in einem umfassenden Arbeitsprogramm festgelegt und mit den Freiheitlichen damit die Basis für gute, zielgerichtete Zusammenarbeit – immer auch mit dem Angebot an weitere Fraktionen, in den Diskurs einzusteigen und Lösungen mitzutragen. Für diesen Kurs steht unser Landeshauptmann Thomas Stelzer, für diesen Kurs steht auch Manfred Haimbuchner. Lösungen statt Losungen, Ruderschlag statt Rundumschlag, Schlagzahl statt Schlagzeile – so arbeiten wir für Oberösterreich.

Wie lässt sich die neue berufliche Aufgabe eigentlich mit Ihren zwei Hobbys – der Blasmusik und der Jägerei – vereinbaren?

Zeitlich leider schlecht. Da bleibt für meine Hobbys einfach zu wenig Zeit. Aber in den Inhalten kann ich aus Blasmusik und Jagd sehr viel für meine politische Arbeit mitnehmen. In der Politik zählen nämlich immer der richtige Ton, das Zusammenspiel, die Nachhaltigkeit und das Agieren zum richtigen Zeitpunkt. So gesehen lassen sich Politik, Blasmusik und Jagd doch wieder sehr gut vereinbaren.

Die Fragen an OÖVP-Landesparteisekretär FLORIAN HIEGELSBERGER stellte Harald Engelsberger