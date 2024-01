Angelika Winzig ist OÖVP-Spitzenkandidatin für EU-Wahl

Der Landesparteivorstand der Oberösterreichischen Volkspartei hat die aus Attnang-Puchheim stammende Unternehmerin Angelika Winzig einstimmig als OÖVP-Spitzenkandidatin der bei der Europawahl am 9. Juni nominiert.

„Winzig wird auch künftig für Oberösterreich darauf achten, dass in der EU der Hausverstand und nicht die Bürokratie regiert. Wenn es darum geht, dass die EU die großen Fragen im Blick hat, ist Angelika Winzig Oberösterreichs starke Stimme in der EU“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Im Bundesparteivorstand der Volkspartei wurde zuvor der frühere Staatssekretär Reinhold Lopatka als bundesweiter Spitzenkandidat der Volkspartei nominiert. Mit Blick auf die anstehende Entscheidung über die weiteren Listenplätze hat OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger eine klare Erwartung: „Als Delegationsleiterin steht Angelika Winzig selbstverständlich der zweite Listenplatz für die EU-Wahl zu. In dieser Funktion führt sie seit 2020 mit ruhiger Hand und Sachverstand den Klub der ÖVP-Abgeordneten in Brüssel an. Als ausgewiesene Expertin in Europafragen hat sie die besten Voraussetzungen, um sich im Kandidatenteam führend einzubringen und Reinhold Lopatka an der Spitze zu unterstützen.“

Ringen um EU-weite Spitzenkandidatur

Eine Frage, die Brüssel beherrscht, wird im Februar und März beantwortet werden: Wen werden die europäischen Parteien als ihre Spitzenkandidatinnen und -kandidaten für die Europawahlen im Juni 2024 aufstellen? Die Entscheidung der Europäischen Volkspartei (EVP) wird spätestens am 6. März beim Parteikongress im rumänischen Bukarest fallen. Sollte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kandidieren sei der Ausgang der Wahl in Bukarest klar. Wenn nicht, sei alles offen. Bis 21. Februar läuft die Bewerbungsfrist noch.

Die Sozialdemokratische Partei (SPE) will ebenfalls einen Spitzenkandidierenden aufstellen. Interessierte können sich noch bis 17. Jänner bewerben. Wenn es mehr als einen geeigneten Kandidaten gibt, wird beim SPE-Wahlkongress am 2. März in Rom abgestimmt. Als aussichtsreiche Kandidaten gehandelt werden derzeit der luxemburgische EU-Kommissar für Arbeit, Nicolas Schmit, oder die deutsche EU-Abgeordnete Katarina Barley, die auch Vizepräsidentin des Parlaments ist und bereits die deutsche SPD-Liste für die EU-Wahlen anführt.

Die Liberalen im Europaparlament treten zu den Wahlen als Plattform an. Die Frist für die Nominierung für die Spitzenkandidatur läuft Ende Februar ab. Am 20. März soll bei einem Kongress in Brüssel entschieden werden. EU-Ratsvorsitzender Charles Michel gilt hier als aussichtsreicher Bewerber.

Die Grünen werden bei ihrem Parteikongress von 2. bis 4. Februar im französischen Lyon ihrer Tradition folgend gleich zwei Spitzenkandidierende aufstellen. Zur Wahl stellen sich der Niederländer Bas Eickhout, die Lettin Elina Pinto, die Deutsche Terry Reintke und die Italienerin Benedetta Scuderi.

Die Europäische Linke will am 23. und 24. Februar in Ljubljana über ihre Spitzenkandidatin oder ihren Spitzenkandidaten entscheiden. Immer wieder fällt dabei zumindest im deutschsprachigen Raum der Name der Aktivistin Carola Rackete. Sie tritt fix für die deutschen Linken als parteilose Listenzweite an. Die Parteien der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) sowie der rechtspopulistischen Identität und Demokratie (ID) sind prinzipiell gegen das Konzept, europaweite Spitzenkandidaten aufzustellen.