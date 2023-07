Anti-Drogen-Politik ist in Gefahr

Die Pläne Deutschlands, Cannabis zu legalisieren, werden immer konkreter, was auch unmittelbare Auswirkungen auf Oberösterreichs Grenzbezirke zu Deutschland haben werde, warnt OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger.

In einer Anfragebeantwortung bezüglich der Lockerung des Cannabis-Verbots bestätigt die deutsche Bundesregierung die Zielsetzung der Regierung, eine europaweite Lockerung der Cannabis-Bestimmungen herbeizuführen: „Die Bundesregierung strebt mittelfristig an, den einschlägigen EU-Rechtsrahmen zu flexibilisieren und weiterzuentwickeln.“

OÖVP leistet Widerstand

Dagegen kündigt Hiegelsberger neuerlich Widerstand seiner Partei an – und fordert die in Österreich zuständigen Ministerien für Gesundheit und Justiz zum Handeln auf: „Spätestens jetzt müssen bei den grünen Regierungsmitgliedern Johannes Rauch und Alma Zadic alle Alarmglocken schrillen. Ausgehend von der deutschen Koalition droht ein Dammbruch in Europas Anti-Drogen-Politik. Österreich muss eine entschiedene Gegenposition aufbauen – zum Schutz der Gesundheit, der Jugend und der Sicherheit.“

Hellhörig machen die OÖVP auch neuerliche Ankündigungen der deutschen Bundesregierung, über ihre „Auslandsvertretungen“ an andere Regierungen von EU-Staaten heranzutreten.

Dazu Hiegelsberger: „Rauch und Zadic sind der österreichischen Rechtsordnung und der österreichischen Bevölkerung verpflichtet! Entsprechend konsequent müssen Österreichs Positionen im Kampf gegen Drogen vertreten und verteidigt werden!“

Es dürfe weder in bilateralen Kontakten mit den deutschen Behörden, noch in den EU-Gremien zu einem Zurückweichen Österreichs kommen: „Grüne Ideologien haben keinen Platz, wenn es um den Schutz des Rechtsstaates, der Bevölkerung und der Grundwerte Österreichs geht!“, so Hiegelsberger. „Wir werden Seite an Seite mit der bayerischen CSU jedenfalls weiterhin gegen den Irrweg einer Drogen-Liberalisierung ankämpfen.“