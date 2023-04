Appell: „Meldets euch, sagts was!“

Ein neuerliches klares Zeichen gegen Hass im Netz haben die Mandatare in der Sitzung des Landtages am Donnerstag gesetzt.

Ein ÖVP-Antrag für eine Resolution an den Bund, mit der Forderung das „Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz“ (HiNBG) zu evaluieren und weitere Verbesserungen vorzunehmen, wurde einstimmig beschlossen. Zudem soll die Meldung von Verurteilungen in besonders sensiblen Berufen künftig möglich werden.

Einsatz für Opferschutz

„Prävention ist das eine, Strafen das andere“, mit diesen Worten nannte LAbg. Helena Kirchmayr (ÖVP) am Donnerstag die beiden Grundpfeiler im Kampf gegen Hass im Netz. Durch mehr Information und Aufklärung, dürften Täter erst gar nicht zu solchen werden. Auf der anderen Seite brauche es sichere Anlaufstellen für Betroffene, um gegen Mobbing und Drohungen vorzugehen und die Täter zu bestrafen.

Kirchmayr richtete in ihrer Rede einen deutlichen Appell an Betroffene: „Meldets euch, sagts was!“ Österreich habe zwar ein gutes Gesetz auf Bundesebene, es gäbe aber ein Problem dies praktisch umzusetzen. Vor allem in der Täterausforschung und Feststellung von Tatbeständen müsse dringend nachgebessert werden.

„Der Opferschutz muss an erster Stelle stehen“, so Kirchmayr. Zustimmung zum Ausbau des Kampfes gegen Hass im Netz kam auch von allen anderen Fraktionen. Die Sprecher der jeweiligen Klubs zitierten dabei teilweise aus eigenen Erfahrungen mit Beleidigungen und Drohungen von meist anonymen Internet-Usern.

Tätermeldung

Nachdem Anlassfall einer 19-Jährigen, die trotz rechtskräftiger Verurteilung wegen Terrorismus weiterhin in einem Linzer Kindergarten angestellt war, soll nun eine gesetzliche Lücke repariert werden.

Das aktuelle Tilgungsgesetz sieht eine Beschränkung der Auskunft vor, so dass der Dienstgeber nicht über die Verurteilung in Kenntnis gesetzt wird, wenn die Verurteilung nur wegen Straftaten erfolgt ist, die vor Vollendung des 21. Lebensjahres begangen wurden und keine strengere Strafe als eine höchstens sechsmonatige Freiheitsstrafe verhängt worden ist.

Dieses Gesetz soll nun auf Wunsch des oö. Landtages repariert werden. Vor allem in sensiblen Branchen, wie etwa bei pädagogischen Berufen, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sowie bei sicherheitsrelevanten Berufen, also Polizei, Bundesheer und auch im sozialen Bereich soll die Beschränkung der Auskunftspflicht entfallen.