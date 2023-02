Aschermittwoch heuer wieder Tag politischer Rundumschläge

Nach der Coronapause ist der Aschermittwoch heuer wieder der Tag der politischen Rundumschläge: Beim traditionellen Kehraus der FPÖ in Ried tritt erstmals Herbert Kickl als Parteichef ans Pult. In Kärnten lädt die ÖVP eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl zum politischen Aschermittwoch, der das einzige Großevent der Partei im laufenden Wahlkampf darstellt. Und in der Steiermark schart der ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher prominente Genossen um sich.

Kickl wird bei seinem Auftritt vor 2.000 Anhängern in der Rieder Jahnturnhalle vom oberösterreichischen Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner flankiert, der bereits Routinier im Innviertler Setting mit Bier und Heringsschmaus ist. In der Klagenfurter Messearena bekommt ÖVP-Landeschef Martin Gruber Unterstützung aus Wien und Deutschland: Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Karl Nehammer wird ebenso erwartet, wie der ehemalige deutsche Bundespräsident Christian Wulff. Und im Oberweger Stadl im obersteirischen Judenburg holt Lercher diesmal seinen Nationalratskollegen Kai-Jan Krainer und AK-Präsidentin Renate Anderl ans Rednerpult.

