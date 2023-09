Aufregung um „Kurz-Filme“

„Kurz – der Film“ startet am Freitag – „Projekt Ballhausplatz“ in zwei Wochen

Vor knapp zwei Jahren hat er der Politik Adieu gesagt, im September kommen nun gleich zwei Filme über Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in die Kinos.

Regisseur Kurt Langbein will in seinem „Projekt Ballhausplatz“, eine rund 100-minütige Collage aus Archivmaterial und Interviews mit Beobachtern, eine „moralische Dekonstruktion des Phänomens Kurz“ schaffen. Die Ernsthaftigkeit der Themen lässt daher wenig Platz für Unterhaltung. Kommentiert und angeprangert wird der politische Zynismus ausführlich, von Journalisten, Wissenschaftern, Oppositionsvertretern.

Lesen Sie auch

Selbst der Privatdetektiv, der für das Ibiza-Video verantwortlich ist, darf etwas sagen. Spätestens hier verliert sich ein Film angesichts des thematischen Spektrums. Er ist dabei in guter Gesellschaft, hatten doch auch die letzten U-Ausschüsse zu diesem Thema einige Längen gezeigt. Der Film ist ab 21. September im Kino.

Bereits kommenden Freitag kommt „Kurz — der Film“ in die Kinos. In dem Streifen von Regisseur Sascha Köllnreitner — gebürtige Oberösterreicher — standen neben Kurz auch Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger, Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger und Kurz-Berater Stefan Steiner für Interviews zur Verfügung. Und selbst Arnold Schwarzenegger lieferte Wortspenden.

Polit-Debatte

Andere Interviewpartner fühlten sich hingegen hinters Licht geführt. Sie seien unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu den Interviews gelockt worden, berichten „Heute“ und der „Standard“. So gingen etwa Ex-SPÖ-Kanzler Christian Kern, Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper und der Journalist Michael Nikbakhsh davon aus, dass es sich um eine „internationale Koproduktion im Auftrag eines Streamers“ handle.

Die Macher sagten der „Krone“, das Projekt habe weniger als 500.000 Euro gekostet und habe keine Förderungen bekommen. Die Doku sei auch kein Kurz-Werbefilm, hinter dem ein großer Geldgeber stehe. „Schlagseite“ gebe es keine — weder in die eine, noch in die andere Richtung. Nicht offiziell bestätigt wurde, ob Kurz bei der Premiere Mittwochabend anwesend sein wird. Aus seinem Umfeld hieß es jedoch, dass man davon ausgehe. Für Aufregung sorgt ein riesiges Plakat, das auf einem Werbeturm in Wien zu sehen ist.

Für Debatten sorgt aber auch das „Projekt Ballhausplatz“, konkret die Förderung durch die Stadt Wien und den ORF. Die Wiener ÖVP will nun von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) die konkreten Kriterien für den Zuspruch der Förderung erfahren. Gefragt wird auch um Auskünfte zur Summe bzw. darüber, welche Filme mit „politischem Hintergrund“ bisher unterstützt wurden.