Bei Pflege „schon viel erreicht“

Heute werden im Sozialausschuss des Parlaments die Maßnahmen des Pflegepakets II auf den Weg gebracht, damit sie noch vor dem Sommer beschlossen werden können. Er sitze seit 20 Jahren im Nationalrat und noch nie sei bei der Pflege so viel weitergegangen und das mit „parlamentarischer Höchstgeschwindigkeit“, freut sich ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger darüber.

Gemeinsam mit Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer zog er Bilanz über bereits verwirklichte, schon vereinbarte und nötige Maßnahmen für das Pflegesystem.

Auch Hattmannsdorfer zeigt sich zufrieden und sieht einen „Siegeszug des Hausverstandes“, etwa bei der Erweiterung der Kompetenzen. So sollen künftig auch Heimhelfer Blutdruck-, Puls- oder Fiebermessen dürfen, damit könne man das diplomierte Personal entlasten, so Hattmannsdorfer. Der aber gerne noch weitere Kompetenzerweiterungen hätte: Etwa, dass diplomierte Kräfte nicht nur Medizinprodukte verordnen können, sondern dass sie auch Patienten zu Logo- oder Ergotherapie zuweisen dürfen.

Die finanziellen Verbesserungen waren bereits im ersten Pflegepaket inkludiert, er gehe davon aus, dass die dort fixierten Pflegeboni nun bei den Finanzausgleichsverhandlungen dauerhaft fixiert werden, so Wöginger.

Durchlässigkeit nötig

Ein wichtiger Bereich sei, dass man einerseits die Durchlässigkeit erhöhe und andererseits die Einstiegshürden abbaue. So sei es gelungen, vorerst auf drei Jahre befristet, dass sich Mitarbeiter auch ohne Matura zur Diplompflegekraft weiterbilden können. Das wäre mit Ende des Jahres ausgelaufen.

Er hoffe, dass man in der kommenden Legislaturperiode diese Maßnahme dauerhaft mache, so Hattmannsdorfer. Es sei nämlich wichtig, dass man in diesem Bereich Karriere machen, sprich vom Lehrling zur Diplomkraft aufsteigen könne. Auch das nun vereinbarte Senken des Berufseinstiegsalters sei wichtig, denn derzeit gebe es eine Lücke zwischen Schul-ende und Ausbildungsbeginn. Diese Lücke habe Interessierte oft abgeschreckt.

Und ebenfalls positiv seien die Änderungen beim Zivildienst. Über 1000 junge Männer machen diesen derzeit im Pflege- oder Behindertenbereich. Sie sollen einerseits mehr Kompetenz bekommen, mit der Novelle können diese aber auch die Ausbildung „Unterstützung in der Basisversorgung“ machen.

Das ist bereits eine Berufsausbildung, umfasst 100 Stunden Theorie und 40 Stunden Praxis und wird bei den Weiterbildungen voll angerechnet. Und auch die Pflegelehre, die jetzt im Pilotversuch in Oberösterreich möglich wird, werde den Einstieg in das Pflegesystem erleichtern, sind sich Wöginger und Hattmannsdorfer einig.