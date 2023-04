Beim Klimaschutz: Innovation statt Verbotskultur

VOLKSBLATT: Die Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden auch angesichts der Teuerung immer schärfer geführt. Wie hoch ist ein gerechter Lohnabschluss für den ÖAAB?

KO WÖGINGER: Das Verhandeln der Löhne ist seit jeher Sache der Sozialpartner, und das ist gut so. Natürlich wird hier mit Augenmaß vorgegangen. Wichtig ist es, dass die aktuelle Teuerung für die Arbeitnehmer bestmöglich abgefedert wird und die Kaufkraft erhalten bleibt.

Digitalisierung und Klimaschutz ändern auch die Arbeitswelt. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen?

Unsere Arbeitswelten haben sich verändert. Dem tragen wir im DNA-Prozess des ÖAAB auch Rechnung. Und wir handeln danach: Erst diese Woche haben wir in der Regierung den Startschuss für die Pflegelehre gegeben. Denn der Pflegebereich wird immer wichtiger, da die Menschen erfreulicherweise immer älter werden. Wir arbeiten also unaufhörlich an neuen Konzepten und entwickeln die Arbeitswelt in allen Bereichen weiter. Digitalisierung ist ein Schlüssel für einen starken Wirtschaftsstandort. Die digitale Offensive der Bundesregierung dient dazu, den Anteil der IT-Fachkräfte und hier besonders den Frauenanteil zu steigern. Beim Klimaschutz setzen wir auf Innovation, nicht auf eine Verbotskultur. Eine der wichtigsten Veränderungen am Arbeitsmarkt ist allerdings, dass wir Rekordbeschäftigung haben — was leider in vielen Branchen zu Arbeitskräftemangel führt. Hier haben wir beispielsweise wichtige Erleichterungen bei der Rot-Weiß-Rot-Karte eingeführt.

Ein bisschen paradox ist es schon: Da gibt es Rekordbeschäftigung und trotzdem haben viele Menschen Zukunftsängste. Was kann die Politik tun? Reichen die bisherigen Maßnahmenpakete der Regierung gegen die Teuerung?

In Krisenzeiten muss der Staat helfen. Das tun wir: Wir haben 50 Milliarden Euro gegen Teuerung, Inflation und Energiekrisen auf den Weg gebracht, um die Menschen bestmöglich zu unterstützen. Wir haben die schleichende Steuererhöhung, genannt „Kalte Progression“, abgeschafft und die Steuerstufen weiter gesenkt. Die Menschen und der Standort profitieren durch die Stromkostenbremse, durch eine treffsichere Pensionsanpassung und ein Paket für die Land- und Forstwirtschaft. Im Jahr 2023 sind diese Entlastungsmaßnahmen konkret spürbar. Eine durchschnittliche Familie mit Einkommen von 2800 Euro brutto als Pfleger und 2000 Euro brutto als Lehrerin und zwei Kindern hat heuer durch alle Hilfen plus Gehaltsanpassungen, die wir geben, bis zu 4600 Euro netto mehr Geld im Börserl. Das ist viel, aber auch notwendig.

Aber auch Otto Normalverbraucher ist derzeit verunsichert, etwa welches Auto er sich kaufen soll. Sorgen gibt es auch bei den Beschäftigten in der Automobil-Branche. Warum gibt es trotzdem Kritik am Auto-Schwerpunkt von Kanzler Karl Nehammer?

Das Auto ist für viele aus dem Alltag nicht wegzudenken, das sehe ich in meinem Heimatbezirk Schärding, denn hier gibt es nicht die Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wie dies in großen Städten möglich ist. Viele Kritiker leben in den Städten und kennen die Probleme am Land einfach zu wenig. Beim Thema Auto setzen wir auf Technologieoffenheit, nicht auf Verbote, das hat auch Bundeskanzler Karl Nehammer klar gesagt. Eine Beschränkung auf E-Mobilität wäre eine Einbahn in Richtung Abhängigkeit von dieser einen Technologie. Wir wollen die ganze Palette an Antriebstechnik nutzen: E-Mobilität oder Wasserstoff genauso, wie grüne Verbrenner. Letztere werden durch E-Fuels betrieben, die aus erneuerbaren Energieträgern wie Wind, Sonne und Biomasse gewonnen werden. Und natürlich: Die Automobil-Wirtschaft behalten wir im Blick. Unser Land soll weiterhin ein starker Produktions- und Forschungsstandort mit vielen qualifizierten Arbeitsplätzen bleiben.

Im Wahljahr 2023 gab es den Trend, die regierenden Parteien abzustrafen: Wie kann die ÖVP gegensteuern?

Es sind herausfordernde Zeiten. Die ÖVP ist und bleibt der stabile Faktor im Land, und wir arbeiten mit voller Kraft für die Menschen. Wie schon bei der Pandemie gibt es auch für Krisen, in denen ein Angriffskrieg Russlands berechtigte Ängste der Menschen hervorruft, kein Handbuch. Bundeskanzler Karl Nehammer arbeitet für Land und Leute, während die Opposition mit sich selbst beschäftigt ist.

Die Proteste gehen immer mehr zu den Rändern. Wie erklären Sie sich das Abschneiden der KPÖ in Salzburg?

Protestwähler sammeln sich in Krisenzeiten leider immer an den politischen Rändern. Offenbar haben sich viele dieser Protestwähler in Salzburg dafür entschieden, die KPÖ plus anzukreuzen. Wir nehmen diesen Protest ernst und werden genau analysieren, wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist. Wichtig ist mir aber schon auch zu sagen: Die ÖVP ist mit mehr als 30 Prozent in Salzburg die Nummer 1 — mit großem Abstand zur Nummer 2. Die ÖVP ist die Partei der Mitte. Für diese Mitte stehen wir und darum kämpfen wir.

Wie lange hält der Höhenflug der FPÖ noch an?

Die FPÖ setzt seit jeher darauf, Ängste der Menschen zu schüren. Lösungen sind der FPÖ noch selten gelungen, in Regierungen hat sich die FPÖ zumeist recht schnell entzaubert.

Erwarten Sie sich nach der Mitgliederbefragung einen Linksruck der SPÖ?

Es ist alleine die Sache der Sozialdemokratie, wie sie ihren politischen Kurs definiert.

Wie gut ist eigentlich das Klima in der Koalition noch?

Die Zusammenarbeit ist sowohl auf Regierungsebene zwischen Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler als auch zwischen der Grünen Klubobfrau Sigi Maurer und mir im Parlament eine gute und produktive. Wir bringen viel weiter — wie auch die Entlastungen zeigen. Und wir arbeiten das Regierungsprogramm ab.

Was will man noch umsetzen?

Die Pflege liegt mir hier als Sozialsprecher natürlich besonders am Herzen. Die Pflegelehre habe ich schon erwähnt. Wir wollen auch die Ausweitung des Angehörigenbonus bei bereits pensionierten Angehörigen, und wir wollen weitere Verbesserungen bei der 24-Stunden-Pflege. Wir arbeiten am Arbeitsmarktpaket, denn Leistung muss sich lohnen!

Wäre die ÖVP auf vorgezogene Neuwahlen vorbereitet?

Die Frage stellt sich nicht. Wir werden diese Legislaturperiode bis zu ihrem regulären Ende nutzen und weiterarbeiten. Das erwartet die Bevölkerung von uns. Wir haben Krisen zu bewältigen und nicht nach Neuwahlen zu schielen.

Die Fragen an ÖVP-Klubchef AUGUST WÖGINGER stellte Herbert Schicho