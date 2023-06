Bergsmann neuer ÖH-Vorsitzender an JKU

Bei der Sitzung der Universitätsvertretung der Hochschülerschaft an der Johannes Kepler Universität (ÖH JKU) wurde der 21-jährige Physik-Student Philipp Bergsmann (l., AG-Uniteich) als neuer Vorsitzender gewählt.

Er übernimmt das Amt von Vanessa Fuchs (r., AG-Uniteich). „Mein Ziel ist es, dass wir Studentinnen und Studenten schneller und flexibler studieren können. Dafür braucht es Vorlesungen als Streams zum Nachschauen und moderne Lernzonen“, so Bergsmann. Bei den ÖH Wahlen im Mai konnte die AktionsGemeinschaft (AG) mit 38,8 Prozent ihr zweitstärkstes Ergebnis in der Geschichte verzeichnen.

Lesen Sie auch

„Als ÖH sind wir die starke Stimme der Studierenden. Es freut mich, dass ich heute zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde und die 23.000 Studierenden der JKU vertreten darf.“ Gemeinsam mit dem ehrenamtlichen, 400-köpfigen Team der ÖH JKU wird er in den kommenden zwei Jahren die Studierenden der JKU vertreten. Ein zentraler Fokus soll in den kommenden zwei Jahren auf dem Ausbau der digitalen Lehre liegen, so Bergsmann.

Ein weiteres Anliegen von AG und No Ma’am, mit der man ein Arbeitsübereinkommen ausverhandelt hat, ist die Verbesserung der Situation in der Mensa. Preiserhöhungen und immer kleiner werdende Portionen hatten zuletzt für Unmut gesorgt. Dritter Schwerpunkt ist die Schaffung von modernen Lernzonen (mit Steckdosen).