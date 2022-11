Beugestrafe für Schmid beantragt

NR-Präsident Sobotka ruft BVwG an — 27 Fälle von Aussageverweigerung

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat jetzt beim Bundesverwaltungsgericht (BVwG) den Antrag auf Verhängung von Beugestrafen gegen Thomas Schmid wegen gleich 27-facher Verweigerung der Aussage im aktuell noch laufenden Korruptions-Untersuchungsausschuss eingebracht.

Bei Schmids Befragung im U-Ausschuss am 3. November hat wegen einer Auslandsreise Sobotkas die Zweite Präsidentin Doris Bures (SPÖ) die Sitzung geleitet. Den Antrag auf Beugestrafe brachte aber jetzt der Nationalratspräsident ein. Er beantragt Beugestrafe „in angemessener Höhe wegen fortgesetzter ungerechtfertigter Verweigerung der Aussage in Bezug auf 27 Fragen“, berichtete das Ö1-„Morgenjournal“ am Samstag. Der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chef Schmid hatte unter Hinweis auf das gegen ihn laufende Strafverfahren keine einzige Frage der Abgeordneten beantwortet, nicht einmal jene, ob er ÖVP-Mitglied ist.

Unsicherheit über Höhe einer möglichen Strafe

Das Bundesverwaltungsgericht hat ab Einlangen des Antrages übrigens vier Wochen Zeit für seine Entscheidung. Es soll außerdem klären, wie hoch die Strafe ausfällt. In der Verfahrensordnung sind bis zu 1000 Euro Geldstrafe für ungerechtfertigte Aussageverweigerung angedroht. Aber es ist nicht klar, ob dies pro Frage oder pro Ausschusstag gilt. Auch Rechtsprechung gibt es dazu noch keine.

Deshalb, hält Sobotka in seinem Schreiben fest, „wird die Verhängung der Beugestrafe ohne zahlenmäßige Festlegung beantragt“.