Bischof unterstützt Projekt gegen Jugendarbeitslosigkeit

Vor dem Tag der Arbeitslosen am 30. April erinnerten am Dienstag Bischof Manfred Scheuer und ÖGB-Landesvorsitzender Andreas Stangl vor allem an 4500 junge Menschen, die jedes Jahr von Arbeitslosigkeit betroffen sind.

Abhilfe schaffen soll u. a. das Jugendprojekt JU-CAN der Bischöflichen Arbeitslosenstiftung für Jugendliche zwischen 16 und 24 Jahren, die aus nicht einfachen Verhältnissen kommen und von einem geschulten Betreuerteam beim Übergang in die Arbeitswelt begleitet werden.

Bei JU-CAN werden mit den Teilnehmenden — gesamt stehen 15 Plätze zur Verfügung — an vier Tagen in der Woche Arbeitstrainings in Küche und Service, Bewerbungstraining sowie Coaching oder Workshops und erlebnispädagogische Elemente samt therapeutischer Unterstützung absolviert.

„In den vergangenen Jahren ist, verstärkt noch durch Corona, eine viel höhere Belastung der psychischen Gesundheit insbesondere für ausgrenzungsgefährdete Jugendliche feststellbar“, ist Bischof Scheuer von JU-CAN als Berufsorientierung überzeugt. Es brauche ein Mehr davon, denn junge Menschen müssen wissen: „Du kannst etwas! Wir brauchen dich! Du gehörst dazu!“