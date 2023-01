„Breite Gesundheitsreform geplant“

Gesundheitsminister Rauch denkt dabei auch an den Finanzausgleich

Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne/Bild) will 2023 eine Reform des Gesundheitswesens starten und diese über den Finanzausgleich (FAG) abwickeln, der im Herbst stehen muss und 2024 wirksam werden soll. Im Fokus hat Rauch die „zersplitterten Zuständigkeiten“ und „Ineffizienzen“, wie er im Interview mit der APA sagte. Um Erfolg zu haben, müssten alle Player an Bord sein — von den Bundesländern über die Sozialversicherung bis hin zur Ärztekammer, betonte er.

„Die ersten Gespräche starten noch im Februar“, sagte Rauch. Neben der Kern-Arbeitsgruppe zum Finanzausgleich, die bei Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) angesiedelt ist, gibt es laut Rauch auch Arbeitsgruppen zur Pflege und zum Gesundheitssystem, die in seiner Zuständigkeit sind. „Da wird es jetzt sehr, sehr rasch die ersten Gespräche geben.“

Lesen Sie auch

Es geht um 90 Milliarden

Die Auszahlung von Geldern „kann der Bund an Bedingungen knüpfen“, so Rauch zum Finanzausgleich, bei dem es um die jährliche Verteilung von gut 90 Milliarden Euro an Steuermitteln zwischen Bund, Ländern und Gemeinden geht. Es gehe nun darum, „wie effizient dafür sorgen, dass Menschen eine qualitativ gute Gesundheitsversorgung erhalten, wohnortnahe und zielgerichtet“.

Die Ärztekammer deponierte umgehend ihre Bereitschaft zu Reformen: Jeder Tag ohne Taten gehe auf Kosten der Patientenversorgung und verschärfe den täglichen Kraftakt in den Spitälern und Ordinationen, drängte Vizepräsident Harald Mayer via Aussendung auf einen „sofortigen Krisengipfel“.