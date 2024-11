Bürgermeisterkandidat mahnt Schrankenschließung an der Rudolfstraße ein

Linzer Vizebürgermeister Martin Hajart hat Antrag an das Land gestellt - Landesrat Steinkellner am Zug

Mit der jüngst erfolgten Eröffnung der „Donautalbrücke“ liegt für Bürgermeisterkandidat Martin Hajart der nächste Schritt auf der Hand: Vom neuen Verlauf der Verkehrsströme vor allem aus dem Mühlviertel müssen die Menschen in Alturfahr West profitieren. Konkret soll daher die Schrankenanlage in der Oberen Donaustraße – die Durchfahrt ist hier an Werktagen aktuell noch von 5 bis 9 Uhr gestattet – künftig geschlossen bleiben.

„Viele Pendler aus dem westlichen Mühlviertel nach Linz haben nun die Möglichkeit, über die neue Donautalbrücke zu fahren. Deshalb soll es aus meiner Sicht auch eine spürbare Entlastung für die Bevölkerung in Alturfahr West geben“, so Hajart.

Einen entsprechen Antrag für eine dauerhafte Schließung habe man bereits im heurigen Oktober beim Land OÖ eingebracht. Der Verkehr auf der Rudolfstraße würde durch die neue Brücke deutlich zurückgehen und könnte zukünftig die zusätzlichen 1.300 Fahrzeuge aufnehmen.

„Bis dato gibt es aber von Landesseite noch keine Bewegung in diese Richtung. Ich dränge daher bei LR Steinkellner darauf, dass für die Bewohner von Alturfahr eine spürbare Verkehrsberuhigung erreicht wird“, fordert der Bürgermeisterkandidat Bewegung in der Sache.