Bürgermeisterwahl in Linz erst am 12. Jänner

Die nach dem Rücktritt von Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) notwendige Neuwahl in Linz wird nicht mehr heuer sondern erst am 12. Jänner 2025 stattfinden. Das teilte die geschäftsführende Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SPÖ) Mittwochmittag mit.

Damit ist sie der Forderung der Mehrheit von ÖVP, FPÖ, Grüne, NEOS, Linz+ und MFG im Gemeinderat nicht nachgekommen. Diese wollten als Wahltermin den 8. Dezember.

Trotz der Nähe zu Weihnachten plädierten jene Parteien in einem „fraktionsübergreifenden Schulterschluss“ für einen „raschen Neustart für Linz“. Hörzing folgte „dem Ersuchen nach Durchführung der Wahl am erstmöglichen Tag, dem 8. Dezember 2024, nicht“, meinte diese.

Hauptargument für sie sei, dass Adventzeit „Familienzeit“ sei. Mit der zu erwartenden Stichwahl am 22. Dezember würde dies dann für „zahllose Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Magistrats“ gleich an zwei Sonntagen im Advent nicht gelten. Auch Wahlrechtsexperten etwa aus dem Innenministerium hätte von einem Wahltermin im Dezember abgeraten: „So es keine Notsituation geben würde, aufgrund der ein Wahltermin unbedingt notwendig sei, sollte in der Weihnachtszeit keine Wahl stattfinden“, so Hörzing.

Bisher treten Dietmar Prammer für die SPÖ, Martin Hajart für die ÖVP, Michael Raml für die FPÖ, Eva Schobesberger für die Grünen, Georg Redlhammer für die NEOS, Gerlinde Grünn für die KPÖ sowie Lorenz Potocnik für Linz+ zur Wahl an.

Mit dem späten Wahltermin entspreche Hörzing „dem alleinigen Wunsch des unbekannten SPÖ-Spitzenkandidaten“, kommentierte die ÖVP-Fraktion die Festlegung auf den 12. Jänner. „Auch wenn die demokratische Mehrheit ignoriert wurde – es gilt den Wahltermin zu akzeptieren“, hieß es in der Aussendung weiter.

Die FPÖ sprach von „Wahlverzögerung“ und einem „Alleingang der SPÖ“, der ein „weiterer Beweis dafür“ sei, dass „die dominierende Macht der Linzer SPÖ dringend beendet werden muss“.