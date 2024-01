Busterminal Linz: Parteien drängen auf rasche Umsetzung

Einen neuerlichen Vorstoß wagen Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) und dessen Parteikollege und Linzer Vizebürgermeister Michael Raml rund um den geplanten Umbau des Busterminals in Linz. Vom Oö. Landtag bereits im Juni 2023 einstimmig beschlossen, sei dieser „längst überfällig“, nehmen die beiden die Stadt Linz in die Pflicht. Die Kritik richtet sich vor allem — wenn auch nicht namentlich genannt — an Finanzreferenten Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ).

„Um der Stadt Linz entgegenzukommen, wurde dem Wunsch nach der Deckelung des Zuschusses und einer Erstreckung auf einen Rückzahlungszeitraum von zehn Jahren entsprochen. Die Kosten für die Stadt Linz würden sich somit jährlich lediglich auf rund 170.000 Euro belaufen. Trotzdem verknüpft die Stadt ihren Finanzierungsanteil noch immer an eine Mitfinanzierung des Landes bei der Sanierung des Mona-Lisa-Tunnels. Eine Förderung für die Sanierung dieses Gemeindetunnels ist aus meinem Ressort aufgrund der Gemeindefinanzierung Neu und der damit einhergehenden Gleichbehandlung der oö. Gemeinden jedoch ebenso wenig begründbar wie die Verknüpfung der beiden Projekte“, hält Steinkellner am Mittwoch fest.

Lesen Sie auch

Seinem Parteikollegen Michael Raml fehlen im erst kürzlich präsentierten Investitionsplan der Stadt, vor allem wichtige Investition für Sicherheit und öffentlichen Verkehr, nämlich die Mitfinanzierung zur Sanierung des Busterminals.

„Der Busterminal am Linzer Hauptbahnhof muss attraktiver und sicherer gestaltet werden. Die Sanierung ist nicht nur zur Gewährleistung der Barrierefreiheit, sondern vor allem auch aus hygienischen und sicherheitstechnischen Gründen dringend notwendig. So besetzen etwa Obdachlose Wartekojen und verunmöglichen damit die Nutzung durch Fahrgäste. Als Stadtrat unterstütze ich den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung mit dem Land Oberösterreich natürlich mittragen, damit die Sanierung endlich umgesetzt werden kann. Der Busterminal ist auch eine Visitenkarte für unsere Stadt“, spricht sich auch Raml für eine Freigabe der Mittel und rasche Umsetzung aus.

Unterstützung bekommen die beiden auch vom Linzer Vizebürgermeister und Mobilitätsreferenten Martin Hajart: „Landesrat Steinkellner und Stadtrat Raml haben völlig Recht. Das sollte man ehestmöglich angehen. Leider ist die Finanzierungsvereinbarung (aufgrund der restriktiven Haltung der Stadt) nicht zustandegekommen, weshalb sich der Umbau des Busterminals wohl 2024 nicht mehr ausgeht. 2025 muss das aber unbedingt sein. Also ich unterstütze den Vorstoß.“

Der Oö. Landtag hat den Umbau bereits im Juni 2023 einstimmig beschlossen. Die Gesamtkosten in Höhe von rd. 6,8 Mio. Euro sollen, wie bei überregionalen Busterminals in Oberösterreich üblich, im Verhältnis von 75 Prozent Land Oberösterreich und 25 Prozent Standortgemeinde geteilt werden.