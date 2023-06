Deckel bei Mietbeihilfe wird erhöht

Seit 2007 gab es für die Mietbeihilfe einen Deckel von 7 Euro pro Quadratmeter. „Ich habe immer zugesagt, diese Grenze dann zu erhöhen, wenn die Zahlen der Statistik Austria zeigen, dass es notwendig ist. Wir liegen nun bei der durchschnittlichen privaten Vermietung bei 6,90 Euro, bei befristeten Mietverträgen bei 7,10 Euro Nettomiete inklusive USt. ohne Betriebskosten. Damit wurde die Schmerzgrenze erreicht“, begründet Wohnbaureferent LH-Stv. Manfred Haimbuchner, warum er diese Grenze auf 8 Euro anheben wird.

Der 7-Euro-Deckel habe lange sehr preisdämpfend auf den Markt gewirkt. Zu diesem Urteil seien unabhängige Experten gekommen, die das oberösterreichische System immer wieder lobend erwähnten. Daher ziehe man weiterhin einen Deckel ein. Nachsatz: Sollten die Mieten wieder in Richtung Deckelhöhe steigen, werde man erneut anheben.

Lesen Sie auch

Heuer gab es bereits 3543 Anträge, die abgelehnt wurden. Davon 543, weil die Quadratmeter-Miete über 7 Euro lag. Diese Mieter können, sobald die neue Verordnung in Kraft ist erneut einen Antrag stellen.

Eine positive Nachricht sei, dass laut Statistik Austria in den letzten zehn Jahren die Wohnkosten weniger gestiegen sind als das Einkommen. So betrug der Anteil der Wohnkosten 2012 noch 17 Prozent des Einkommens bundesweit. 2022 lag dieser Wert bei 16 Prozent. Besorgniserregend sei jedoch der Anteil der Betriebskosten an der Finanzierung von Mietwohnungen, so Haimbuchner.

In den vergangenen zehn Jahren stiegen diese von 1,60 Euro auf 2,20 Euro pro Quadratmeter um mehr als 37 Prozent. Grundsätzlich sieht er OÖ aber auf einem guten Weg: Während sich etwa in den letzten zehn Jahren die privaten Wohnungsmieten in Wien um über 53 Prozent erhöht haben, gab es in OÖ eine Erhöhung von knapp 35 Prozent, damit liege man unter dem Bundesdurchschnitt von 44 Prozent.

Für SPÖ-Wohnsprecher Peter Binder war diese Anhebung seit Jahren überfällig und könne nur der erste Schritt sein. Entsprechende Anträge wollen auch die Grünen in den heutigen Landtag einbringen, u. a. fordern sie eine deutliche Anhebung der Grundsteuer.