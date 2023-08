„Die Arbeit macht mir Riesenspaß“

VOLKSBLATT: Sie sind jetzt nicht ganz ein Jahr der neue SPÖ-Landeschef in Oberösterreich – war alles wie erwartet?

LR LINDNER: Ich habe gewusst, worauf ich mich einlasse. Die Arbeit für die Menschen in Oberösterreich macht mir Riesenspaß. Die erste Etappe war anspruchsvoll, aber ich glaube, die Neuaufstellung ist gelungen. Summa summarum, ich mache die Arbeit leidenschaftlich gerne und ich fühl‘ mich richtig wohl.

Wie ist das Verhältnis zu Ihrer Vorgängerin Birgit Gerstorfer, die jetzt den SPÖ-Pensionistenverband anführt?

Wir haben nach wie vor eine sehr regelmäßige und konstruktive Zusammenarbeit. Ich bin froh, dass sie als Präsidentin des Pensionistenverbandes eine wichtige Interessenvertretung für die älteren Menschen in OÖ führt, dabei auf Pflege und Gesundheitsversorgung schaut und sich für die Gleichstellung der Geschlechter einbringt.

Die Parteienlandschaft im Landtag hat sich zuletzt stark vergrößert, macht das die politische Arbeit schwieriger?

Die breitere Parteienlandschaft spiegelt die Wählermeinung am Wahltag wider. Der Landtag ist sicher breiter und bunter geworden, das macht die Zusammenarbeit aber nicht schwieriger, sondern es ist die Chance, OÖ in Richtung demokratischer Runderneuerung zu bringen und alte Strukturen aufzubrechen. Wichtig ist, dass alle Parteien miteinander im Gespräch bleiben.

Sie kritisieren oft die schwarz-blaue Kooperation in OÖ – gibt es etwas, dem sie Positives abgewinnen können?

Da muss ich eine Weile überlegen: Am positivsten ist es dann, wenn sich ÖVP und FPÖ dazu entschließen, Vorschläge von uns zu übernehmen – wenn ich an die Erhöhung des Heizkostenzuschusses denke oder an die Erhöhung des Deckels bei der Wohnbeihilfe. Aber auch der erste Schritt beim Ausbau der Kinderbetreuung oder die zusätzliche Unterstützung der Sozialmärkte, das sind schon Punkte, da denke ich okay, da werden Ideen von uns aufgegriffen.

In jüngster Zeit wird gerne über Koalitionen spekuliert – könnten Sie sich eine solche mit der OÖVP vorstellen?

Beim derzeitigen Proporzsystem müssen sowieso mehrere Parteien in der Landesregierung zusammenarbeiten. Für mich ist es eine Frage der Inhalte und welches Zukunftsbild man hat: Wollen wir ein OÖ, in dem wir zwar den Industriestandort erhalten wollen, aber trotzdem energisch sind beim Ausbau von Windkraft und Photovoltaik? Oder haben wir das Bild von einer flächendeckend ausgebauten Kinderbetreuung, damit eine echte Wahlfreiheit für Eltern zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie besteht? Wenn man da ein überschneidendes Bild für OÖ hat, kann ich mir eine Zusammenarbeit sowohl mit Grün und Neos als auch mit der ÖVP vorstellen.

Tempo 100, Migration, Bargeld – hier ist die SPÖ uneins. Auch mit Andreas Babler sind die Umfragewerte schlecht. Wie kann man das ändern?

Ich bin ein Typ, der sich nicht an den Hunderennen der wöchentlichen Meinungsumfragen beteiligt, mir geht es um eine Politik, die über den Wahltag hinausdenkt und für die Menschen eine Perspektive bietet. Da ist es zu Beginn recht und billig für den Parteivorsitzenden, dass er sich mit kantigeren Aussagen ein politisches Profil verschafft. Aber die endgültigen Festlegungen trifft ein Gremium wie der Bundesparteitag und da werde ich mich, was OÖ betrifft, für die Themen Industriepolitik und eine Infrastrukturoffensive für den ländlichen Raum stark machen. Am 22. August ist Andreas Babler bei seiner Comeback-Tour übrigens in OÖ und da werden wir beginnend am Rieder Wochenmarkt mit vielen Menschen reden.

2024 gibt es ja einige Wahlen, etwa die EU-Wahl mit dem oö. SPÖ-Mandatar Hannes Heide. Wie sehen Sie die Chancen?

Die EU hat die Chance in diesen Krisenzeiten zu beweisen, dass sie langfristig ein stabiles Projekt für die arbeitende Mehrheit ist – bei den Energiepreisen oder auch bei der Standortsicherheit, da sehe ich noch viel Luft nach oben. Hannes Heide ist ein EU-Politiker, dem vor allem die positive Entwicklung der Regionen wichtig ist. Er hat die europäische Kulturhauptstadt nach Bad Ischl geholt und er sagt auch, die EU muss in den Gemeinden stattfinden.

In welchen Bereichen in Ihrem Ressort sehen Sie als Kinder- und Jugendlandesrat den größten Handlungsbedarf?

Die Corona-Krise und die Teuerung haben Spuren bei der Jugend hinterlassen, daher muss man sich den Folgen ganz intensiv widmen. Da ist vor allem Prävention wichtig. Ich habe auch eine landesweite Kampagne zum Thema Kinderschutz gestartet – unter dem Motto „Gewalt gegen Kinder #haut nicht hin“, weil In OÖ das leider noch immer jedem fünften Kind passiert. Mir ist wichtig, OÖ zum Vorzeigeland für Kinderrechte zu machen.

Hatten Sie auch Zeit zum Ausspannen, wie und wo funktioniert das für Sie am besten?

Am besten funktioniert’s mit meiner Familie und den Kindern. Ein paar Tage zum Ausspannen gab’s in Griechenland und im Salzkammergut. Das Freibad in der Gemeinde ist unser zweites Wohnzimmer – und die gemeinsame Zeit erdet einen sehr.

Mit Landesrat MICHAEL LINDNER sprach Harald Engelsberger