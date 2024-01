Die Kirche hat eine hohe Ritual-Kompetenz, „die geschätzt wird“

Für Familien gibt es ein Ministerium, Beihilfen und eine eigene Karte mit Ermäßigungen. Sie gelten als Keimzelle der Gesellschaft, aber sind auch in der Kriminalität ein Begriff. Denn Familienbande ist doppeldeutig.

Es gibt sowohl Familienplanung als auch Familientherapie. Jeder hat oder hatte sie und sie ist doch für jeden etwas anderes. Auch in der Religion ist Familie ein Schlüsselbegriff. Sie sind der Ort, wo Kinder erste religiöse Erfahrungen machen. Sie sind aber auch Vorbild einer geschwisterlichen Kirche.

Trotzdem ist auch in diesem Bereich in jüngster Zeit viel in Bewegung geraten. Für den Familienseelsorger der Diözese Linz, Josef Lugmayr, ist Familie nach wie vor ein Schlüsselbegriff und die Kirche habe nach wie vor auch eine hohe Ritual-Kompetenz, „die weit über die enge Kirchenzugehörigkeit hinaus geschätzt wird“.

VOLKSBLATT: Wie wichtig ist Familie für die Gesellschaft … und in weiterer Folge auch für die Kirche?

LUGMAYR: Immens wichtig. Familie ist die Lebensform, wo Kinder in das Leben eingeführt werden. Und je besser das Zusammenleben – egal in welcher – dabei funktioniert, desto leichter finden die Kinder in die Gesellschaft und auch in die Kirche hinein. Man bekommt in der Familie viele Fähigkeiten und soziale Kompetenzen für die Bewältigung des Alltags mit – etwa was Grenzen bedeuten, was Solidarität heißt und wie wichtig Rücksicht nehmen ist. Daher ist für die Gesellschaft wichtig, dass Familien gut funktionieren.

Der Familienbegriff hat sich in den vergangenen Jahrzehnten massiv gewandelt. Ist die Kirche da mitgekommen – Stichwort Sakramente für Geschiedene?

Es scheint zumindest in der Öffentlichkeit so, dass die Kirche hier sehr auf der traditionellen Seite steht und versucht, das traditionelle Familienbild aufrecht zu erhalten. Das mag für einzelne Vertreter in der Kirche und auch für manche Bischöfe stimmen. In der praktischen Familienpastoral ist das eher kein Thema. Etwa beim Valentinsgottesdienst fragt keiner, ob die Paare alle verheiratet sind, und in vielen Pfarren kann man sicher auch als gleichgeschlechtliches Paar teilnehmen und würde den Segen bekommen.

Wie kann und wie unterstützt die Diözese Linz die Familien konkret?

Kirche hat sicher eine integrative Funktion. Wenn man neu zuzieht auf den Froschberg, dann gibt es dieses Angebot – in die Kirche kann man einfach hingehen. Das sieht man etwa am Palmsonntag, da beteiligen sich Menschen, die sonst nie in der Kirche sind. Und auch die Kindermetten werden regelrecht gestürmt. Auch kirchliche Feste wie Taufe, Erstkommunion oder Segensfeiern zum Valentinstag werden gut angenommen. Die Kirche hat eine Ritual-Kompetenz, die weit über die enge Kirchenzugehörigkeit hinaus geschätzt wird.

Wie bewerten Sie die päpstliche Erlaubnis zur Segnung homosexueller Paare?

Es ist sicher ein Zeichen, dass man sich bemüht, auf die gesellschaftlichen Gegebenheiten und auch Normalitäten zu reagieren. Es ist höchste Zeit, d man sich bemüht, gleichgeschlechtlich liebende Menschen und Paare auch in der Kirche zu integrieren und ihnen das Gefühl geben will, dass sie willkommen sind.

Braucht es die Abgrenzung zum Sakrament der Ehe?

Das hängt natürlich mit der kirchlichen Lehre zusammen, dass Sexualität und die Weitergabe des Lebens ihren Ort in der Ehe hat und deswegen sagt man, dass das Sakrament der Ehe heterosexuellen Paaren vorbehalten bleibt. Trotzdem stehen auch die gleichgeschlechtlichen Beziehungen unter dem Segen Gottes und es ist wichtig, das Signal zu geben, dass man diese Beziehungen schätzt und unterstützt, damit sie gelingen können.

Segen gibt Gott

Etwas skeptischer beurteilt Florian Baumgartner von der Regenbogenpastoral der Diözese Linz die Ankündigung des Papstes

VOLKSBLATT: Sind Sie froh über die päpstliche Erlaubnis zur Segnung homosexueller Paare?

BAUMGARTNER: Ein eindeutiges JEIN. Grundsätzlich ist es ein erster Schritt und ein Zeichen, dass Kirche merkt, dass es auch Partnerschaften außerhalb der kirchlich geschlossenen Ehe gibt, die es wert sind, den Segen Gottes zu bekommen. Es segnet ja nicht die Kirche oder ein Priester, sondern der Segen kommt von Gott. Wenn ein Paar sich liebt und offen und gleichberechtigt miteinander umgeht, ist der Segen Gottes mit dabei.

Und warum die Skepsis?

Wie das jetzt genau gehandhabt wird, ist spannend. Es ist ja kommuniziert worden, dass es maximal 15 Sekunden dauern darf und manche sind da kreativ, weil „Gott segnet euch als liebendes Paar“ dauert nicht einmal zehn Sekunden. Was davor oder danach passiert, ist davon nicht betroffen.

Aber offiziell ist es halt auch ein Versuch, wieder ein bisschen zurückzurudern. Aber für eine weltumspannende katholische Kirche ist es durchaus ein großer Schritt, denn in anderen Teilen der Welt unterstützen Bischöfe leider noch immer strenge Strafen für Homosexualität.

Braucht es die Abgrenzung zum Sakrament?

Für mich stellt sich die Frage, was ist das Sakrament der Ehe. Gehe ich nur auf die Zeugung von Nachkommen, dann wäre es aber stringent, dann auch Frauen nach der Menopause dieses Sakrament zu verweigern. Oder geht es um die Wertschätzung dieser Paare, dieser Liebe und das Unterstützen eines gemeinsames Weges … dann würde einer Öffnung auch für Frauen- und Männerpaare nichts im Weg stehen.

Mit Familienseelsorger Josef Lugmayr und Florian Baumgartner (Regenbogenpastoral) sprach Herbert Schicho